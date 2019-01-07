擦亮中国品牌 点亮美好生活

从贴牌到创牌，从跟跑到并跑，不断“走出去”的中国品牌，彰显着中国制造的底气和信心，越来越多的外国人，也在通过中国品牌感受中国力量、读懂中国精神
在北美，大疆占据了无人机市场的半壁江山；在欧洲，海尔产品的单价不断提升，美誉度与日俱增；在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，每天有超过30万人次乘坐中国制造的列车出行……如今，“中国制造”的品牌效应不断显现，成为一张张闪亮的“中国名片”。
品牌是企业的灵魂，是国家竞争力的综合体现，也是参与全球竞争的重要资源。从贴牌到创牌，从跟跑到并跑，不断“走出去”的中国品牌，彰显着中国制造的底气和信心，越来越多的外国人，也在通过中国品牌感受中国力量、读懂中国精神。
2012年的时候，如果你问外国消费者，能否说出至少一个中国品牌？100个人中只有3个人会回答“是”，如今这一比例已经攀升到32%。中国品牌从无到有、从小到大、由弱变强，建设成绩有目共睹，不过从总体上看，自主品牌特别是高端品牌还比较少，品牌竞争力还相对较弱。当前，消费升级势头明显、市场竞争日趋激烈，无论是满足人民对美好生活的需要，还是着眼于在国际市场的竞争中赢得先机，品牌建设，都须臾不可松懈、不可停步。
“我国经济由高速增长转向高质量发展，这是必须迈过的坎，每个产业、每个企业都要朝着这个方向坚定往前走。”习近平总书记为我国加快推进品牌建设指明了前进方向。品牌是质量的代名词，当我们能铸就一个个更加闪亮的品牌，就能为高质量发展照亮前路。如今，重视品牌、呵护品牌的社会风尚更加浓厚，中国品牌论坛等推动品牌发展的平台不断搭建，互联网、大数据、人工智能技术与实体经济的深度融合，也为品牌成长拓展更广阔的空间。更多企业乘着品牌建设的东风阔步前行，就能为中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变提供源源不断的动力。
“十年树企业，百年树品牌”。品牌建设刻不容缓，也难以一蹴而就。企业只有坚持精益求精的匠心，付出持之以恒的努力，才能擦亮更多“金字招牌”，打造更多“百年老店”，让品牌点亮中国，让品牌创造美好生活。
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