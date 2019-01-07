打造科学的品牌评价体系

倡议编制“中国品牌发展指数”，旨在借助国家级媒体平台，聚合国内外专家资源，打造科学、精准、公正的品牌评价指数

改革开放40年，是中国从产品大国向品牌大国跨越的40年，也是中国制造向中国创造转变的40年。从来料加工、贴牌生产，到在“世界500强”拥有120个席位，中国品牌因改革而兴，因开放而兴，与发展同步，与时代同行。

品牌强则经济强，经济强则国家兴。当前，中国经济正从高速增长向高质量发展跨越，品牌经济已经成为中国经济发展和企业转型升级的重要特征。编制发布具有国际视野、行业高度和专业水准的中国品牌发展指数，形成示范导向、引领作用、激励效果，是推动经济转型升级、提质增效的客观需要，也是促进企业参与全球竞争、行稳致远的必然要求。

相比国际知名品牌，中国品牌仍存在一定差距，创新力、影响力、竞争力有待进一步提高。在品牌评价体系中，也存在行业集中度高、评估维度精确性弱、评价方法偏于单一等问题，尚难满足经济发展需求、企业实践需求、公众消费需求。

党的十八大以来，人民日报社认真贯彻落实习近平总书记作出的“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”重要指示精神，不断加强中国品牌的趋势分析、问题研究、对策探讨，强化舆论引导，推进品牌传播。我们倡议编制“中国品牌发展指数”，旨在借助国家级媒体平台，聚合国内外专家资源，打造科学、精准、公正的品牌评价指数，增强公信力，形成引领力，产生推动力，进一步壮大知名品牌的阵营，提升中国品牌的质量，提高中国品牌的国际话语权。

指数将秉承公开、公正、透明的原则，既科学建构模型又精确设置指标，既运用数据分析又精准确立权重，既尊重专家评分又参照公众感受，致力于建立综合、立体、系统、科学、具有前瞻性和包容性的指标体系，每年确立相关主题、开展研讨活动、发布研究报告。指数编制过程将由第三方认证机构全程监督。

人民日报社将借助全媒体融合传播优势，加大中国品牌发展指数的宣传推广力度，并以此为契机，进一步提升全社会对品牌建设的认知和重视。我们诚邀业内权威机构和专家携手合作，共同促进中国品牌发展迈出新步伐、跨上新台阶。

《 人民日报 》（ 2019年01月07日 10 版）

(责编：冯粒、袁勃)