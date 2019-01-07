增强品牌竞争力生命力

中国品牌建设既要完善鼓励创新的体制机制，也要增强自主创新的勇气底气，努力攻克新技术、创造新业态、拓展新模式
品牌是企业参与市场竞争的重要资源，是引领经济高质量发展的重要抓手，是衡量国家经济实力的重要指标。习近平总书记高度重视中国企业的自主创新和自主品牌建设，作出“三个转变”重要指示，为推动我国经济高质量发展、打造中国品牌指明了方向、目标、任务和路径，具有重大而深远的意义。
改革开放40年来，我国品牌建设取得巨大成就。一大批企业家艰苦奋斗、矢志不渝、敢为人先，推动一批中国企业抢抓转型风口、发挥比较优势、提速创新驱动，带动一批中国品牌从无到有、从小到大、由弱变强，在世界崭露头角。
随着供给侧结构性改革深入推进，互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术与实体经济深度融合，中国品牌拥有了更广阔的市场机遇、更有效的打造方式、更快捷的传播路径，同时也面临品牌形象与产品价值不对等、品牌建设水平滞后于经济社会发展水平等问题，前进之路上任重道远，需要强化认识、开拓思路、着眼长远、久久为功。
一是在参与竞争中增强生命力。我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。推动品牌高质量发展，对我国经济转型升级、提质增效具有重要意义。特别是一些传统行业、企业，需要尽快破除资源依赖、转变发展路径、优化发展模式，在积极参与市场竞争中，以品质创品牌、以科技增优势，发挥品牌经济引领作用，把实体企业做大做强做优。
二是在自主创新中把握主动权。中国品牌建设既要完善鼓励创新的体制机制，也要增强自主创新的勇气底气，努力攻克新技术、创造新业态、拓展新模式，尤其要在关键领域、“卡脖子”的地方下功夫，不断取得具有原创性、领先性、战略性、基础性的重大成果，让品牌永葆青春，基业长青。
三是在扩大开放中提高竞争力。我国始终坚持以开放促改革、促发展，正在推动形成全面开放新格局。企业应学会在大海中游泳，善于在竞争中壮大。通过积极融入全球竞争格局，倒逼自我发展、自我提升、自我完善，扩大品牌影响，成为具有国际竞争力的世界一流企业。
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