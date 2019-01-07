激发自主品牌内生动力

我国自主品牌在消费模式和商业模式的创新方面异军突起，对全球经济也正在发挥日益重要的影响力

近年来，中国品牌无论是在数量和质量上都呈现上升的态势。我国自主品牌在消费模式和商业模式的创新方面异军突起，对全球经济也正在发挥日益重要的影响力。

但从整体上看，我国仍属于制造大国而不是品牌大国，品牌的知名度、美誉度、辐射力、影响力、带动力还不强。建设品牌大国、品牌强国还有很长的路要走。

从当前来看面临的突出问题：第一，重投入，对创新驱动重视还不够。企业在研发和创新驱动上还有差距，关键核心技术缺失的现象还不同程度存在，品牌的创新力还不够。第二，监管机制有待完善，品牌保护亟待加强。一些著名品牌被仿冒现象多有发生，相应的市场监管与法治保障相对滞后，企业维权难度较大、成本较高。第三，对品牌的认识仍有待提高。一些企业认为品牌可以通过高额广告费造就，对品牌的核心价值、产品质量安全、售后服务重视还不够。第四，品牌的价值评价体系仍有待完善。一些品牌价值评比活动评价结果科学性、公正性、权威性还不够，影响了企业在市场中的公平竞争，也容易对消费者形成误导。

为加快中国品牌建设，第一，要推动实施国家层面的品牌战略，加快制定国家层面的品牌战略规划，明确品牌建设的重点方向、目标和阶段性工作重心。第二，建立相关法律法规体系，填补品牌建设相关的法律法规空白，加强市场监管，强化品牌的知识产权保护与违法侵权的追责，为企业创造良好的市场竞争环境和法治环境。第三，发挥媒体传播平台的积极作用，整合更多的媒体资源，倡导媒体间的相互合作，特别是要创造条件促进中外媒体的合作，扩大中国品牌的国际影响力。第四，发挥企业的主体作用。企业是品牌建设的主体，要营造良好的品牌竞争的市场环境，建立一个适合品牌发展的良好生态，通过各种措施不断激发企业创造中国品牌的内生动力。第五，培育大众消费自主品牌的意识，充分利用每年5月10日中国品牌日和重大节庆、重大活动的契机，加强品牌宣传推广，在全社会营造人人爱护、享用、支持、尊重自主品牌的良好氛围。

《 人民日报 》（ 2019年01月07日 10 版）

(责编：冯粒、袁勃)