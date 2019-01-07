我们不仅要创立大批中国的高技术产品品牌，创造一批工业品牌、服务业品牌，我们还要创造大量农产品品牌

在市场经济条件下，品牌的价值是决定商品交换价值的重要因素。也就是说，某个商品是在生产价格以上销售，还是在生产价格以下销售，主要看品牌。企业的盈利状况和国际竞争力在很大程度上决定于产品和服务的品牌，决定于企业的品牌。

在品牌建设上，中国跟发达市场国家相比，处在劣势地位。举一个例子，前几年我到浙江一个衬衫厂去考察，经理告诉我，他们生产的衬衫在同一条生产线上，采用同样的面料、同样的工艺，最后一道工序贴商标，贴一个中国商标，市场销售价格两三百元；贴一个外国品牌商标，市场销售价格一两千元，买这个外国商标，衬衫厂一年要交给人家几百万元品牌使用费。最近这些年，每年到海外旅游的中国人高达上亿人次，海外消费总额达1万多亿元。中国人到海外去扫货，大包小包往回带，回来发现花高价买的奢侈品，原来大部分是在中国生产的。由于缺少名牌，我国的商品在国际市场上，只能按照不高于使用价值的交换价格来销售，中间存在很大差价，这个差价很大程度上就是品牌价值的差额。换句话讲，如果我们创造出了中国名牌，在国际上有知名度，按照现在的商品使用价值、商品的总量，交换价值还有很大提升空间。

我们不仅要创立大批中国的高技术产品品牌，除了像中国高铁、中国华为这些技术密集型、知识密集型的品牌，创造一批工业品牌、服务业品牌，我们还要创造大量农产品品牌。现在，食品质量成为国人最关心的事情。要建立中国食品质量的信誉，首先要建立食品质量标识制度和原产地可追溯制度，落实好有关规定。一家一户不容易建立品牌，要建立农业合作社等新型农业经营主体，才能建立起农产品品牌。

总之，我们要通过企业的努力，通过政府的监管，通过法律、制度的激励和约束，也通过人民日报社建立的品牌发展指数的评价机制，把中国的品牌建设起来，逐步把品牌价值装到中国人口袋。

《 人民日报 》（ 2019年01月07日 10 版）

(责编：冯粒、袁勃)