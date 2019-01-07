以“三个转变”引领高质量发展

■加强品牌建设，打造更多享誉世界的“中国制造”

■品牌的生命力在于创新，品牌运营必须植根于创新

■媒体是传播中国品牌的重要阵地，是展现品牌形象的重要平台

品牌是企业的灵魂，是国家竞争力的综合体现，也是参与全球竞争的重要资源。习近平总书记高度重视品牌建设，强调要“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”。“三个转变”的提出为打造中国品牌、发展品牌经济指明了方向、目标、任务和路径。制造业是国民经济的脊梁，是立国之本、兴国之器、强国之基，以创新推动制造业高质量发展是推动经济高质量发展的关键和重点。加强品牌建设，打造更多享誉世界的“中国制造”，是推动制造业高质量发展的题中应有之义，是实现制造业大国向强国转变的战略抓手，是顺应人民美好生活新期待的客观要求。

当前，我国品牌发展的环境日益优化，越来越多的中国品牌正在走出国门、走向世界。但从总体来看，我国自主品牌特别是高端品牌还比较少，品牌竞争力还比较弱。世界品牌实验室公布的2018年“世界品牌500强”排行榜中，我国上榜品牌只有38个，而美国入选了223个。我国建设“品牌强国”任重道远。

品牌的生命力在于创新，品牌运营必须植根于创新。创新特别是技术创新能够提升企业品牌竞争力，增强品牌吸引力与感召力，永葆品牌生命力，是实现中国产品向中国品牌转变的关键。要引导企业以创新驱动为核心、以先进技术为支撑，依靠新技术、新材料、新工艺推进增品种、提品质、创品牌，加快形成一批能够体现中国国际地位的优质品牌、制造，努力向“微笑曲线”的高端攀升。鼓励企业加强与政府、学校、科研机构、中间组织间的创新联盟建设，构建开放、协同、高效的共性技术研发平台，凝聚合力开展影响产品质量提升的行业关键核心技术攻关。企业的技术创新离不开资金支持，发达国家的经验表明，企业研发投入强度在5%以上才具有较强的竞争力。要鼓励企业加大研发投入，建设高水平的研发机构，健全组织技术研发、产品创新、成果转化的内部机制，增强自主创新能力。引导有实力的大企业积极布局科技发展前沿，超前谋划人工智能、基因技术、量子计算等革命性技术、颠覆性技术发展，积极争取未来规则的制定权与主导权，打造具有完全自主知识产权的高精尖品牌。

品牌经济从本质上说，也是影响力经济，再优秀的品牌，如果没有传播助力，也会导致“藏在深闺人不识”“酒好也怕巷子深”。品牌传播是企业满足消费者需要，培养消费者忠诚度的有效手段，也是建设品牌知名度、可信度的重要途径。媒体是传播中国品牌的重要阵地，是展现品牌形象的重要平台，不仅具有传递信息的功能，还会改变人们的价值观念和消费方式，覆盖面广、影响力大。要加强融合传播、国际传播，推进全媒体传播、分众化传播、精准化传播，宣传品牌，呵护品牌，助力品牌，深化社会公众对品牌的认知，提升品牌影响力和美誉度，营造品牌发展的良好环境。特别是要利用好新媒体进行品牌传播，注重挖掘品牌内涵和背后的故事，加强企业与消费者的沟通和互动。利用各种有效发声点，在市场上形成品牌声浪。要借助媒体讲好中国品牌故事，运用多种渠道传播“中国企业好声音”，提升中国品牌形象，扩大中国品牌的影响力与吸引力。

（摘自在2018中国品牌论坛开幕式上的致辞）

《 人民日报 》（ 2019年01月07日 09 版）

(责编：冯粒、袁勃)