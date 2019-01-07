加快打造世界一流品牌

■推动品牌建设工作向“加速提升”和“全面引领”阶段迈进

党的十八大以来，中央企业立足自身发展，普遍加强品牌建设工作，取得了积极进展。一是品牌工作体系不断完善。中央企业结合国家战略和企业实际，强化组织领导，健全考评机制，加大资源投入，为进一步加强品牌工作奠定坚实基础。二是品牌管理能力明显提高。中央企业大力加强品牌战略的落地实施，完善识别体系，加强品牌保护，品牌资产不断巩固和提升。三是品牌创建路径持续优化。中央企业深入开展全面质量管理，加强自主创新能力，积极践行社会责任，铸就了高品质、高品位的品牌声誉。四是品牌国际化水平大幅提升，中央企业积极落实“一带一路”倡议，加快“走出去”步伐，强化品牌国际化意识，提高国际化运营能力，积极开展国际目标市场和品牌规则研究，行业话语权和品牌国际影响力不断扩大。

经过不断实践，中央企业已形成了“华龙一号”“神舟”“嫦娥”“海洋石油981”“复兴号”等一批具有自主知识产权的产品品牌，打造了“国家电网”“中国建筑”“华润”“中国中车”等一批具有国际影响力的企业品牌。

下一步，国资委将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深化供给侧结构性改革为主线，切实指导中央企业把握新时代新要求，逐步建立健全品牌创建、保护和发展的体制机制，推动品牌建设工作向“加速提升”和“全面引领”阶段迈进。

一是加强政策指导。配合国家有关部门，加强沟通合作，结合新时代新要求和企业诉求，研究制定相关政策措施，指导中央企业加强品牌工作。二是加强考评引导。对标国际一流，研究制定品牌工作评价指标和考核体系，发挥考核评价导向作用，引导企业高效开展品牌建设。三是强化专业力量。探索筹建中央企业品牌建设专家库，研究国内外品牌相关政策、发展理论和世界一流企业品牌建设实践，为中央企业加强品牌建设工作提供“思想库”和“智囊团”。四是搭建交流平台。继续组织开展“央企一把手谈品牌”活动，展示中央企业品牌建设最佳实践和品牌故事大赛优秀作品，促进企业间经验共享、资源互通，整体提升中央企业品牌工作水平。

（摘自在2018中国品牌论坛开幕式上的致辞）

《 人民日报 》（ 2019年01月07日 09 版）

(责编：冯粒、袁勃)