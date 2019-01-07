加强品牌建设 促进质量强国

■质量是品牌的最核心要素，是品牌建设的基石
品牌一端连着生产，一端连着消费，在市场竞争中产生，最终被消费者所认可。通过激烈的市场竞争，优秀的品牌凝聚了质量、创新、信誉、文化等丰富的内涵，其中质量是品牌的最核心要素，是品牌建设的基石。当今世界，品牌的力量不断彰显，世界经济强国都把质量品牌建设上升到战略层面，占领质量品牌竞争制高点，以推动经济社会更高层次的发展。
2018年，按照党中央、国务院的要求，在整合原工商总局、质检总局、食药监总局等职能的基础上，成立了国家市场监督管理总局。大力实施质量强国战略，全面提升质量水平，是市场监管总局的重要职责和努力方向。质量强国离不开优质品牌的支撑。市场监管总局将积极、系统、高效地推进品牌建设，大力推动建设质量强国、品牌强国。
一是激发品牌发展的活力。进一步推进商事制度改革，大幅压减企业开办时间，推动产品生产许可“瘦身”，不断提高知识产权注册便利化水平，让新企业、新产品、新发明更快地进入市场，厚植品牌培育生长的土壤。
二是营造品牌发展的良好环境。创新监管方式，打击假冒伪劣和侵犯知识产权行为，加强反垄断与反不正当竞争执法，不断强化网络和广告市场监管，更好地发挥市场监管职能，激励创新，保护品牌。我们还对各地的“名牌产品”评选认定活动开展了清理，坚持让品牌在市场中竞争，让消费者选择。
三是夯实品牌发展的质量基础。搭建质量技术服务平台，大力推广科学的质量管理模式和方法，推动企业走优质发展、以质取胜之路。实施企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度，激励和倒逼企业提高质量水平，引导并加速优质品牌成长。通过细心地培育呵护“质量之花”，促进结出更多被消费者认可的“品牌之果”。
品牌是一个企业和地区竞争力与发展潜力的集中体现。拥有优质品牌的多少，不仅代表了一个国家在世界经济格局中的地位，也反映出一个民族在改革开放发展中的精神风貌。中国的改革开放不会停歇，中国的发展永不止步，中国的品牌建设事业将谱写新篇。
（摘自在2018中国品牌论坛开幕式上的致辞）
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