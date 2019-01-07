“三区三州”推四条旅游线路

在四川凉山彝族自治州昭觉县大凉山，古里大峡谷中依坡地而建的集装箱酒店覆上厚厚的积雪。

董 毅摄（新华社发）

新华村位于云南省凤凰山下，是茶马古道上一个典型的白族聚居村。居民八成以上从事银器等手工艺品加工制作，产品远销海内外。图为一名工匠在加工工艺品。

新华社记者 胡 超摄

甘肃临夏回族自治州大敦峡景区的冰瀑、冰挂景观壮观奇美，吸引众多游客前往体验冰雪世界。

史有东摄（新华社发）

本报甘肃临夏1月6日电 （记者罗珊珊）“三区三州”旅游大环线推介5日在甘肃临夏回族自治州永靖县举行，活动由文化和旅游部、国务院扶贫办共同主办，推出“边境极限探险线”“丝路文化经典线”“茶马古道寻踪线”“大香格里拉人间乐土线”等4条旅游线路。

据介绍，西北青甘大环线一直是游客梦寐以求的自驾线路，是摄影者的天堂。随着交通基础设施和公共服务设施不断完善，“三区三州”旅游大环线将成为西部旅游优质品牌。

《 人民日报 》（ 2019年01月07日 02 版）

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