对辽宁港口统一经营，消除无序竞争，降低综合物流成本，助力东北等腹地经济实现高质量发展

本报大连1月6日电 （记者王金海）国内货物吞吐量排名前十的两大港口集团——大连港集团和营口港务集团近日实现整合，辽宁港口集团在大连挂牌成立。

在我国最北部的上千公里海岸线内，仅辽宁段就布局20余个规模化港区和作业区。过去一个阶段内，密集的港口建设导致业务交叉重叠，压价揽货等问题。整合后，对辽宁港口统一经营，将消除无序竞争，降低综合物流成本，提升港口综合效益，助力东北等腹地经济实现高质量发展。

据介绍，招商局集团与辽宁省政府于2017年达成共识，具有过渡性质的辽宁东北亚港航发展公司成立。去年11月，公司更名为辽宁港口集团公司，12月招商局集团第一笔200亿元增资款汇入，部分股权交割完成。

《 人民日报 》（ 2019年01月07日 02 版）

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