降准不是“放水”，而是服务实体（锐财经）

中国人民银行1月4日决定，下调金融机构存款准备金率1个百分点，其中，2019年1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点。同时，一季度到期的中期借贷便利不再续做。据了解，此次降准及相关操作净释放约8000亿元长期增量资金。多方分析人士认为，此次降准的目的是为了更好地服务实体经济，有效缓解企业特别是民营企业、小微企业的融资难融资贵问题，而不是一些人认为的“放水”。

解决融资难题

1月4日，国务院总理李克强考察了中国银行、工商银行和建设银行的普惠金融部，并在银保监会主持召开座谈会，提出要加大宏观政策逆周期调节力度，进一步采取减税降费措施，运用好全面降准、定向降准工具，支持民营企业和小微企业融资。

“国家统计局数据显示，2018年11月PMI指数为50%，直击制造业景气枯荣线临界点，创下近年新低。这表明，企业家对市场前景信心仍不足。信心不足的背后有企业税负偏重、资金困难等一系列因素。此次座谈会突出强调普惠金融，是支持小微企业非常重要的一方面。”中国企业金融研究院院长巩宇航分析。

中国银行首席研究员宗良对记者表示，“普惠金融就是让小微企业、农民、城市中低收入等群体，都能获得金融服务。”他介绍，在普惠金融领域，中国已形成了一整套行之有效的经验做法，比如在传统金融机构内发展普惠金融事业部，要求各国有大型银行起到带头作用等。但是，由于成本、风险以及企业自身差异等原因，小微企业融资一直存在相当大的困难。这在经济面临下行压力时变得更加突出。

为进一步激发银行投入普惠金融的积极性，央行1月2日宣布调整普惠金融定向降准考核标准，将普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准由“单户授信小于500万元”调整为“单户授信小于1000万元”。1月4日央行宣布降准，有利于引导资金有效投入普惠金融重点群体，更好地解决当前融资难题。

仍属定向调控

上一次央行宣布全面降准，还是在2016年2月29日。与2016年的表述相比，此次央行在公告中提到了三个前提——进一步支持实体经济发展、优化流动性结构和降低融资成本。

此次降准是否意味着货币政策取向改变？宗良告诉记者：“此次降准，央行特地提到了此次净释放的8000亿元长期增量资金，可以有效增加小微企业、民营企业等实体经济贷款资金来源。”正如央行有关负责人在回答这个问题时也明确，此次降准仍属于定向调控，并非“大水漫灌”，稳健的货币政策没有改变。

宗良还指出，选择在1月4日实施降准，一方面是因为元旦到春节期间市场流动性比较紧张，另一方面也是考虑到中期借贷便利即将到期。“在此时发布公告，能够基本对冲今年春节前由于现金投放造成的流动性波动，有利于金融机构继续加大对小微企业、民营企业支持力度，更好地服务实体经济。”

央行方面表示，此次降准及相关操作净释放约8000亿元长期增量资金，可以有效增加小微企业、民营企业等实体经济贷款资金来源。置换中期借贷便利每年还可直接降低相关银行付息成本约200亿元，通过银行传导有利于实体经济降成本。这些都将更好地服务于实体经济发展。

宗良认为，“往年降准之前通常要酝酿很久，但此次在年初直接发布降准公告，释放出了坚定解决中国经济突出问题的信号，为企业注入信心，也为2019年中国经济平稳运行奠定了基础。”

积极的财政政策

1月4日央行宣布降准，是货币政策领域的一项具体举措。宗良认为，“下一步，应该落实中央经济工作会议‘更大规模减税降费’的要求。财政政策与货币政策的有机结合，是比较理想的举措。”

中国财政科学研究院副院长白景明表示，“逆周期调节是当经济下行压力大的时候，政府通过宏观政策的实施来推动经济向上发展。积极的财政政策就是一种逆周期调节行为。”与2018年央行货币政策委员会四季度例会上提出的“高度重视逆周期调节”不同，座谈会的用词改变反映出政府应对经济下行压力的决心。

白景明表示，大规模减税降费对实体经济发展的支持主要体现在三个方面。首先，能够更好地激励实体经济发展。目前对增值税贡献比重最高的就是实体企业，尤其是制造业。通过深化增值税改革，制造业将能得到更多实惠。其次，个人所得税改革目前已全面实施，有利于促进消费增长，消费增长反过来会带动供给。第三，下调进口关税的平均税率水平，既可以为企业节省资金，也可以减轻消费者负担。

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