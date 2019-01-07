原标题：“复兴号”新型动车组即将上线助力春运

1月6日，铁路员工在对CR200J动车组列车进行检测维护。 日前，被昵称为“绿巨人”的新型时速160公里动力集中动车组——CR200J型“复兴号”列车正在中国铁路上海局集团有限公司上海车辆段进行运行前的静态和动态检测。据悉，该型号动车组将在2019年春运前夕上线运行，同高铁形成优势互补，为旅客提供差异化服务。 新华社记者 陈飞 摄

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