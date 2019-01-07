原标题：2018年发用电增速或创7年来新高

《经济参考报》记者获悉，初步统计数据显示，2018年全国日均发电量为184.68亿千瓦时，同比增长8.52%，而全社会用电量同比增速预计也在8%以上，两者均有望创七年以来新高。

作为观测经济“冷暖”的重要指标，在过去的十年，全社会用电量同比增速呈阶梯状下降趋势。2008年全社会用电量同比增长5.23%，比2007年大幅下降了9个百分点，虽然在此后的2010年、2011年用电增速重回两位数，但2012年开始再次滑入个位数，同比增长5.5%，2015年甚至仅增长0.5%。近两年再度缓慢回升，2017年全社会用电量63077亿千瓦时，同比增长6.6%。

国家能源局数据显示，2018年1-11月全国全社会用电量6.22万亿千瓦时，同比增长8.47%，增速较2017年同期提高2个百分点。据《经济参考报》了解，12月东北、西北及山西、湖南、吉林、黑龙江、甘肃、宁夏、西藏电网负荷创新高。2018年，除上海外，6个区域电网、26个省级电网负荷全部创新高。华北、西南及西藏、四川、山东、蒙东、河南最高负荷增幅超过10%。

电网分析人士指出，12月份，经济运行总体平稳，中下旬全国大部平均气温较常年偏低，采暖用电充分释放；预计当月全国全社会用电量同比增长8%左右，2018年全国全社会用电量同比增长8.4%。

发电量也有着相同的走势。2012年，全国全口径发电量49774亿千瓦时，比上年增长5.22%。之后虽有回暖，但2015年全国发电量出现负增长，累计同比下降0.2%。到2017年，增速再度回升到5.9%。

数据显示，2018年1-11月全国发电量同比增长6.9%。12月，全国日均发电量198.76亿千瓦时，同比增长7.07%，增幅环比提高1.69个百分点。

为何发用电量增速好于经济增长？上述分析人士认为，主要是产业结构转型升级的驱动、终端用能结构优化的驱动、装备制造业和新经济发展的驱动以及电网的有力支撑。其中，值得注意的是，“煤改电”取暖用电对电网负荷拉动作用日益突出，2018年12月多地电力负荷连创新高。

以河北南网为例，2014年以来，其冬季用电负荷增长缓慢，年均增长率仅为1%，全网负荷保持在2500万千瓦左右。随着清洁取暖大面积推广，取暖用电需求大幅增长。2016年，河北南网冬季用电最大负荷2755万千瓦，增速达到5.1%，2017年冬季用电负荷10天位于3000万千瓦以上，11次刷新纪录，其中电采暖负荷达570万千瓦，较上一年同期增长了290万千瓦，翻了一番还多。

2018年入冬以来，在寒潮降雪的带动下，用电负荷已连续多次刷新冬季电网负荷纪录。12月28日晚间，河北南网取暖负荷用电峰值达到700万千瓦，带动全网负荷创下历史新高，达到3372.5万千瓦，较2017年度冬期间最大负荷增长8.45%。

上述分析人士预计，2019年1季度，国内外环境依然错综复杂，经济下行压力较大，加之“暖冬”影响，预计全国全社会用电量同比增长5%左右。2019年，预计全社会用电量同比增长5%-8%，增长7%的概率较大。

(责编：朱江、仝宗莉)