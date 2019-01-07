原标题：“一带一路”为中外企业 互利合作带来新机遇

以“水泥工业的未来”为主题的第二届世界水泥大会近期在伦敦召开。“‘一带一路’建设给水泥工业带来新的机遇，我们和其他国家企业联合开发沿线国家市场，协同分工，互利共赢。”协会主席、中国建材集团有限公司董事长宋志平当天接受记者专访时表示。

绿色、智能、艺术，传统工业换新颜

水泥因其原材料储备丰富、易于开采，是全球广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程的基础性材料。然而，提到这种最为常见的建筑材料，很多人的最初印象是“高耗能、高污染、冷色调”。很难想象，绿色、智能、艺术正成为水泥工厂的新关键词。

“水泥工业正向着绿色节能方向发展。”宋志平介绍说，“为了改变高耗能、环境负荷压力大的产业旧貌，水泥生产正在实现绿色化、智能化转型。”

中国建材集团作为全球最大水泥生产商，不仅水泥产量世界第一，还占据了全球大型水泥装备市场65%的份额。因而，中国建材的水泥生产工艺在全球也具有引领作用。

“以前都是我们向欧洲企业引进装备、学习经验，现在国外企业都希望学习中国企业低碳节能的水泥生产。”宋志平说。

世界水泥协会是全球唯一代表水泥行业和其他利益相关者的行业协会，中国快速发展的水泥产业为宋志平当选该协会创始主席提供了坚强后盾。

宋志平介绍说，目前水泥生产从原料选择、生产工艺到制品应用全流程都以环保为首要标准。一方面，通过不断提高技术水平，减少粉尘、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等污染物的排放，通过协同处置，解决生活垃圾处理过程中有毒气体二恶英排放的问题；另一方面，广泛应用光伏、风电等清洁能源，减少化石燃料的使用。

智能化设备的应用也让水泥生产在节省人力、提升产品质量的同时，大大降低了能耗。“通过计算机操作的中心控制室，使生产线上的员工从两三百人减少到50人，精准度更高了，温度控制也更有效了。”宋志平说，利用智能化生产线，煅烧1吨熟料可减少20公斤煤炭，而去年中国建材熟料的产量高达2.89亿吨。

技术创新为水泥产业注入新的生命力，也让其发展更具可持续性，技术研发也因此成为水泥企业的核心竞争力。“我们拥有26个甲级研究院所，3.5万名科学家，上万个专利。”宋志平说，“30年前，我们都是从欧洲、日本购买大型设备，现在他们都从中国引进设备，法国南部在建的一座水泥厂就由中国建材旗下公司建造。”

与此同时，如今的水泥厂外观也在颠覆人们的印象。“今天的水泥厂不同往昔，我们有花园式的工厂，有森林中的工厂，还有草原上的工厂，下一步我们要建设艺术化的水泥工厂，让每一座厂房设施都成为艺术品。”宋志平说。

共建“一带一路”，不仅仅提供水泥

要想富，先修路。共建“一带一路”，少不了水泥。然而，宋志平介绍说，在“一带一路”的建设中，中国建材输出的不仅是建材，而是从生产线、技术标准到实验室、大卖场，再到物流、管理的全链条。

“摆在‘一带一路’沿线很多国家面前的首要问题是城市化和工业化，前提是基础设施建设，自然要用到水泥。”宋志平说，“但这些国家缺的不仅是水泥，还需要加强能力建设。”

中国企业希望发挥在技术研发、装备制造、贸易物流等方面的综合优势，帮助沿线国家建设基础设施的同时，加快能力建设。在2020年之前，中国建材计划在“一带一路”沿线建成10个建材产业园、10个国际实验室、10个海外建材仓，开办100家建材连锁店，同时还要帮助当地管理100家工厂。

“我们不光输出水泥，也不光建生产线，还要提供技术支持，帮助当地提高标准，帮他们建实验室进行测试。”宋志平介绍说，这种综合输出的模式已初显成效，比如蒙古国和泰国在建的产业园、迪拜的海外仓、埃塞俄比亚的生产线管理以及很多国家开设的建材连锁店都非常受当地欢迎。

互利共赢，共同开发市场

追溯水泥的历史，欧洲人发明，英国人最早获得专利，全球水泥市场也一度被法国、瑞士、德国、日本等国水泥巨头所占据。中国后来居上，如今已成为世界水泥技术、装备、产量第一大国。而“一带一路”建设中，中国企业倡导协同分工，互利共赢。

“我们在整体上有优势，但在部分关键装备方面，欧洲等其他地区企业仍有优势。”宋志平说，“我们在‘一带一路’建设以及全球化过程中，都会和其他国家企业分工合作，联合开发第三方市场。”

他举例说，中国建材和日本三菱共同开发南亚、东南亚市场；与法国施耐德开展技术装备合作，共同开发非洲市场；与英国企业共同在其他国家建设应用光伏发电的“智慧房屋”；与德国、丹麦、西班牙等国公司共同开发第三方市场等。

“过去总说‘竞争是零和游戏’，现在我们全球化协同分工，是互利共赢。”宋志平认为，随着我国进一步扩大开放，中国企业要有拥抱竞争的胸怀，以竞争促发展，相互学习、共同成长。

(责编：朱江、仝宗莉)