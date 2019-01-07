原标题：“出道”26天 故宫彩妆全线停产

故宫仙鹤系列腮红

1月5日晚上，“故宫淘宝”发微博称，为了提升产品从内在到外观的质量，“故宫淘宝系列彩妆全线停产”。同时声明，暂未发货的预售产品还将正常发货。

日前，不少收到故宫系列彩妆的用户纷纷表示“产品质量未达预期”，存在包装材质不够高级、祥云装饰一抹就没、眼影严重飞粉等问题。

北京青年报记者注意到，自2018年12月11日上线到2019年1月5日停产，故宫系列彩妆“出道”仅26天。

“嫡庶”之争抢戏

故宫彩妆好卖到断货

1月5日晚间，“故宫淘宝”发微博称，故宫淘宝原创系列彩妆，从外观到内质仍有很多进步空间。所以其决定，“全线停产，不断完善，直至把最好的推送给大家”。同时，“故宫淘宝”方面表示，全部发货完毕，如果预售产品还有剩余也会上架销售。

北京青年报记者注意到，故宫彩妆自上线到停产，仅仅经历了26天。2018年12月11日，该系列产品正式在“故宫淘宝”上线。上线次日，多款产品因超过预售的生产能力宣布下线。而当天据北青报记者不完全统计，其两个系列的口红累计销售超过了2万支。再次补充货量后“故宫淘宝”重新上线了部分彩妆且发货时间延长到了春节后。但是，不到两日，“故宫淘宝”方面宣布因为预售数量已经达到生产备量的饱和值，因此暂停预售。该产品变成了其网店的展示品。

随后，12月22日“故宫淘宝”再次推出故宫主体口红——“玲珑五色墨”迷你口红套盒。截至北青报记者发稿时，该产品在“故宫淘宝”店内已经下架。下架时销量已经超过2万余件。

“故宫淘宝”的化妆品如此畅销，在其店内的其他文创产品中也并没有先例。而这一热销得益于故宫另外一家文创店“误打误闯”为其提前预热。

从推出各种文创产品以来，“故宫淘宝”去年首次大举进军彩妆界。但几乎同一时间，“故宫文创”也推出了系列口红，两大平台还上演了一出“宫斗戏”。

12月9日，故宫文创馆宣布：“故宫口红，真的真的来了”，推出了碧玺色、豆沙红、玫紫色、变色人鱼姬、枫叶红、郎窑红6款颜色的口红，故宫口红一时间在网上走红，引发网友抢购。

但之后不久，“故宫淘宝”发布微博称，“目前市面上见到的所有彩妆并非我们所设计。”这条微博后来被删除。12月10日，“故宫淘宝”又发布了一篇名为《故宫彩妆，明天见》的文章，除了宣布发售8款彩妆产品外，“故宫淘宝”特意在文末提到：以上，是“故宫淘宝”原创。12月11日，“故宫淘宝”如期推出了彩妆系列产品，包括眼影、腮红、口红。

这让网友脑补出一场“宫斗”大戏。淘宝店铺经营主体为北京尚潮创意纪念品开发公司的“故宫淘宝”被网友戏称为“庶长子”，而“故宫文创”官方旗舰店的经营主体是北京故宫文化传播有限公司，被网友戏称为“嫡次子”。

这一并不见硝烟的争夺，为双方销售带来了巨大的流量。

眼影飞粉腮红挑人

仙鹤化妆镜口碑“爆表”

故宫的彩妆抢手，从根源上说并不只是因为这两家“戏多”。分析人士表示，故宫IP近两年在衍生品类中释放了其无限宽广的价值，不仅展示了中国古典美，产品也非常接地气，为中国古典文化圈了一大批青年粉儿。

事实上，要求故宫推出彩妆的呼声一直以来在年轻人中最高。故宫口红可以说是故宫文创产品中最有可能带来巨大市场的单品。2016年“故宫淘宝”推出了原创系列和纸胶带，随着和纸胶带功能延伸，开始有人用胶带来装饰口红彩妆，打造私人御用款。基于此，2017年4月，“故宫淘宝”推送了一篇《假如故宫进军彩妆界》，文中对于彩妆的想法得到了众多网友的支持。

一年多的等待，让网友对故宫彩妆的期待越来越高，而此次上线的两家公司的故宫口红产品，则让不少网友“略感失望”。

两家的产品外包装都被部分网友诟病为“很像某宝上的山寨货”。其中，“故宫文创”联合华熙海御推出的口红被网友评价为：宫廷风贴纸+TF（TOM FORD）口红外壳，卖到199元，只能说明群众钱太好赚。

而“故宫淘宝”推出的梅花、仙鹤、祥云点缀的包装，配以古风满满的色号名口红和彩妆，也被网友，尤其是美妆博主认为“包装材质不够高级”、“祥云装饰一抹就没，形式大于内容”、“眼影严重飞粉”、“粉压不实”、“蓝色眼影太不日常”等等。

此外，在评论中很多消费者对于此次发售的赠品——“仙鹤的古风化妆镜”口碑爆表，不少网友要求其单独生产这一产品。还有网友称“只生产盒子不好吗”等等。

代工厂发声明

“故宫口红”将正常交付

虽然宣称是“原创彩妆”，但是“故宫淘宝”本身并没有生产化妆品的资质。此次“故宫淘宝”推出的化妆品，根据北青报记者查询，是两家代工工厂生产的。

眼影、高光以及迷你口红套装的生产厂家是上海欧润化妆品有限公司。这家公司也为玛丽黛佳、美康粉黛等多家在彩妆界知名度颇高的国货品牌代工。而螺钿以及仙鹤系列的口红产品，出自共聚生化科技（昆山）有限公司。根据化妆品备案，这家公司也为欧舒丹洗护产品进行代工。

“故宫淘宝”还表示，涉及到膏体配方改良，非一朝一夕之事。暗示此次停产或将持续较长周期。

针对“故宫淘宝系列彩妆停产”一事，1月6日晚间，与“故宫文创”合作推出口红的北京华熙海御科技有限公司发布声明称，网上有报道“故宫口红因品质问题宣布全线停产”，引发消费者疑虑，特发表声明。在该声明中，华熙海御表示与“故宫文创”合作进展顺利，预售产品正常交付。目前，华熙海御已经增加生产线，调整产能，工厂加班加点生产，对后续新增消费者订单的交付周期会大幅缩短。北青报记者登录华熙海御指定的故宫口红官方销售渠道，发现其生产的故宫口红仍在预售期，最高销量款已经超过1.5万只，而预售时间将持续到2月28日。文/本报记者 张鑫

网友提问

为什么停产？

“故宫淘宝”：口红外观反馈不够分量高级，膏体顺滑流畅度和颜色都有进步空间。眼影珠光颗粒不够精细，部分颜色有飞粉现象。腮红粉色挑人，橙色尚可。点翠蓝色实用度欠佳。

什么时候上库存？

“故宫淘宝”：发完所有预售订单，备品优先售后处理以防快递途中颠簸损坏或者包装有瑕疵等意外情况，最后若仍有富余的就上架。此外，春节后发货的仍是第一批的外观和内质。

(责编：仝宗莉、杨曦)