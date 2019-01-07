原标题：“入股”TCL小米耗资1.7亿

1月6日下午，TCL集团发布公告，宣布小米集团战略入股TCL集团。

小米占TCL总股本0.48%

公告显示，2019年1月4日小米集团通过深交所在二级市场购入65168803股，按照当天成交均价2.56元/股计算，小米耗资约1.7亿元，占公司总股本的0.48%。

当天TCL集团的成交量不到8000万股，小米当天贡献TCL集团八成的交易量。

就此事，TCL集团CEO李东生在微博表示：“2019年是华星光电创立第十年，在这个特殊的年份，TCL与小米的战略携手，将通过产业协同、联合研发，合力推动中国制造业的转型升级，服务全球消费者，创意感动生活，创新点亮生活。”

雷军则回应称：“TCL是在技术创新、经营效率上全球领先的优秀企业。入股TCL集团并在联合研发、供应链等方面达成战略合作，对小米继续做大做强大家电业务有巨大帮助。2019年，小米将全面发力做‘价格厚道、感动人心’的大家电产品！”

大家电业务成小米新增长点

TCL表示，此次入股有利于加深小米和TCL两个产业集团的合作深度，构建更为紧密的战略合作伙伴关系。

此前，2018年12月29日，TCL集团就与小米集团签订了战略合作协议，双方将开展在智能硬件与电子信息核心高端基础器件一体化的联合研发，不断改善全球用户的体验和其交互方式。

2018年，大家电业务成为了小米集团的新增长点。小米上市之后的首次组织架构调整，就新成立了电视部负责电视业务，同时孵化空调等新业务。与此同时，作为家电行业的巨头，TCL将战略调整为专注半导体显示业务、材料业务及新兴业务。

业内人士分析，小米电视在2018年成为中国第一大智能电视品牌，并且全球销量同比增长超过350%。市场调研机构IDC发布印度智能家居市场报告显示，第三季度小米电视已经超过三星成为印度第一大智能电视品牌。此次和TCL的战略合作，有利于小米在大家电领域做大做强。

TCL重组议案今日表决

此前2018年12月7日，TCL集团拟以47.6亿元重组消费电子、家电等智能终端业务以及相关配套业务，集中资源专注于半导体显示及材料业务。随后深交所“31问”要求TCL集团回应问询函，TCL集团表示，终端业务营收多，但盈利弱，重组将增强盈利能力；产业金融和投资创业业务带来的稳定利润贡献有利于平滑半导体显示及材料行业周期波动的影响。

据了解，TCL集团重组相关议案将于1月7日公司股东大会进行表决。

文/本报记者 朱开云

(责编：仝宗莉、杨曦)