原标题：藏品鉴定骗局：别姑息“合同诈骗犯罪”

人人都说古董行业“水深”，但是“水深”不是挑战法律、实施犯罪的借口，这种古董局中局式的诈骗和普通的民事欺诈有着本质区别，司法机关不能姑息。

你花26元买的仿古银锭道具，经过文物鉴定公司专家的“鉴定”后估价超过100万元，你以为自己捡了一个漏儿，窃喜不已，却不知道这只是古玩套路的开始。

据新京报记者暗访，北京宝艺轩泰文物鉴定有限公司的“专家”，对顾客拿来的各种东西都能鉴定出“天价”，然后就忽悠顾客委托他们去拍卖，并要求支付数千元的“前期费用”。而这些“专家”也是查无此人，甚至这个公司之前还因为冒用故宫的名头，遭到行政处罚。

这个局做得有一些大，骗子直接登堂入室，注册了正式公司，又有办公场所，又是“专家”充门面，先是鉴定，后是要求委托拍卖，然后又是文物流拍，看似每一步都很正规，但本质还是街头觅宝骗局的升级版，很多已满足刑法所规定的“诈骗罪”或者“合同诈骗罪”的构成要件，只不过是披了一层拍卖古董的外衣，对此受害者不能自认倒霉，司法机关更该跟进立案调查。

我国《刑法》规定了“合同诈骗罪”：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，即可以构成犯罪。

从很多受害者的经历来看，哪怕“一眼假”的现代工艺品，也能在这些骗子公司的“专家”那里被鉴定成价值连城，这不是正常鉴定失误，而是利用“专家”的假冒身份，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方缴纳几千元的“宣传包装”“拍卖费”。这个生意一开始就是奔着侵财犯罪而去的，满足了“合同诈骗罪”非法占有他人财产的主观意图。

从客观表现来看，所谓的拍卖、展示都是子虚乌有的，就是找托儿走过场，这表明这种“生意”根本就不是正常的经营之下的流拍，而是在把戏做足，使骗取顾客的委托费用过程更加真实。《刑法》中列举了“合同诈骗罪”法定罪状包括“以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同”等，但也有兜底性条款——“以其他方法骗取对方当事人财物的”，以满足《刑法》对于打击新型合同诈骗犯罪的需要。

还得说明，这种古董局中局式的诈骗和普通的民事欺诈有着本质区别，不应将这种案件“降格”成民事纠纷，搞“民不告，官不究”。从主观角度来说，民事欺诈是为了用于经营，只希望通过实施欺诈行为获取对方的一定经济利益，而合同诈骗罪是以签订经济合同为名，达到非法占有公私财物的目的。从欺诈的内容与手段来看，民事欺诈有民事内容的存在，合同诈骗罪根本不准备履行合同，从“瞎鉴定”哄抬受委托古玩的定价，到后面虚构的宣传和拍卖，根本就是不打算履行合同。

事实上，之前上海警方破获过多种类似“高鉴定，真诈骗”的案件，已经明确此种勾当的犯罪性质。比如，2018年11月，上海警方再次侦破一起涉案金额达3000余万元、受害者超过1000人的特大文玩鉴定诈骗案，控制25名犯罪嫌疑人，作案手法同样是通过“专家”以远高于市场价的金额对藏品进行估价，签订合同并假意拍卖，从中骗取服务费。

人人都说古董行业“水深”，但是“水深”不是挑战法律、实施犯罪的借口，司法机关不能姑息。

□沈彬（媒体人）

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