原标题：流动性释放 首套房贷利率下调空间增大

本报记者 杜雨萌

新年首周，央行送出流动性大礼包，宣布下调金融机构存款准备金率1个百分点，其中，2019年1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点。针对此次降准，资金需求量颇大、敏感度较高的房地产行业，一时间成为各方议论的焦点。

有分析认为，历年来，只要央行降准，都会在一定程度上对房地产市场形成利好。

“对于房地产行业来说，降准肯定能够缓解房地产企业的资金压力，另外，对于购房者按揭贷款来说，也能够相对获得平稳的信贷价格。”在中原地产首席分析师张大伟看来，虽然此次降准目的很明确，即保证市场流动性，尤其是小微企业、民营企业流动性，但不可否认的是，房地产市场最终仍将受益。

贝壳找房首席经济学家杨现领却认为，对比历史，目前市场正处于宏观层面流动性边际改善阶段，因此，本次降准对房地产市场的作用，主要体现在预期改善阶段，实质影响相对有限。再者，在当前楼市政策总体依然偏紧的情况下，房地产市场并不具备大幅反弹条件。

事实上，此次央行宣布全面降准，完全符合之前的市场预期。去年年底召开的中央经济工作会议对货币政策的定调为“松紧适度”，就已透露出未来会有适度宽松的空间。

58安居客房产研究院首席分析师张波在接受《证券日报》记者采访时表示，从本次降准对外透出的信息来看，依然维持“三不变”原则：一是稳健的货币政策方向不变。虽然本次降准幅度不小，但主要目的还是在于保证整体市场流动性合理充裕；二是定向调控的方向不变。从释放的流动性来看，目标和前几次相同，都是针对小微企业和民营企业；三是楼市调控主基调不变。本次降准依然没有明确的支持房地产市场，换言之，本次降准并未对楼市形成直接利好。但值得关注的是，流动性加速释放确实会对楼市形成两方面利好，即房企资金压力存在变相缓解的可能性，以及房贷利率有可能再次出现下调，尤其是针对首套自住型住房的利率下调空间，或进一步增大。

(责编：朱江、仝宗莉)