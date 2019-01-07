房贷“贷到80岁”无可厚非

据报道，杭州某银行近日调整了房贷政策，规定房屋按揭贷款最长可贷到80周岁，打破了贷款人最高年龄纪录。
老年人的收入有限，而且随着年龄增长生病几率大增，还款能力会逐年下降。所以，长期以来，各银行对房屋按揭贷款最长可贷年龄有着严格限制，一般最长可贷到65周岁，极少数银行可贷到70周岁。这款可贷到80周岁的房贷产品，是一款“接力贷”产品，是父母和子女两代人接力还款，父母没有还完贷款，由作为共同还款人的子女接着还贷。这种设计确实会使人认同一些网友的吐槽：一套房套牢几代人。但是，并不能就此完全否定这款房贷产品。因为，对于一些购房者来说，房贷可以贷到80周岁，就可能帮助他们解决买房的一些难题。
显然，60多岁老人也有贷款买房的权利，也可能会有改善住房条件的意愿，但由于贷款风险相对较大，银行方面一般不批准60岁以上老人的贷款申请。银行的做法可以理解，却限制了老年人贷款购房的权利。房贷可以贷到80周岁，就满足了这部分老年人的购房需求。而且，房贷可以贷到80周岁是商业化操作，属于双向选择，最终的选择权在老百姓身上。如果老百姓觉得这款产品很糟糕，会加重住房负担，就不会选择这款房贷产品。
需要指出的是，银行方面在操作这一业务时，应充分征求和尊重老人的意见，把可能带来的经济压力和纠纷风险要向老人讲清楚，对可能引发的诸如房产继承纠纷等提前做好预防。尤其需要防范的是，要警惕有人借此作为炒房的手段。
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