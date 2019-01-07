原标题：26.9亿吨! 长江干线年货物通过量居世界内河首位

北方再添重要煤运通道

据新华社武汉1月6日电 （记者王贤） “2018年长江干线年货物通过量达到26.9亿吨，同比增长7.6％，稳居世界内河首位。此外，长江干线年集装箱吞吐量、三峡枢纽通过量均创下历史新高。”这是记者从6日召开的2019年长江航务管理工作会上获悉的。

2018年，长江干线年集装箱吞吐量完成1750万TEU，同比增长6.1％；三峡枢纽通过量1.44亿吨，超过设计能力四成以上；长江干线运输结构进一步优化，货船平均吨位由上年的1630吨提升至1780吨，万吨级泊位增加到587个。

左图 一艘载满轿车的滚装船驶出湖北省宜昌三峡工程五级船闸，行驶在大坝上游水域。张国荣摄

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