原标题：“出道”不足1个月 故宫淘宝彩妆全线停产

1月5日晚，“故宫淘宝”官方微博发文宣布，故宫淘宝系列彩妆全线停产。这距“故宫淘宝”原创系列彩妆上线，还不到一个月的时间。

“故宫淘宝”官方表示，“感谢所有声音，每一条意见我们都有认真阅读记录。故宫淘宝原创系列彩妆，从外观到内质仍有很多进步空间。所以我们决定，全线停产，不断完善，直至把最好的推送给大家。”

有粉丝在评论中追问停产原因，“故宫淘宝”大方回复“口红外观反馈不够份量高级，膏体顺滑流畅度和颜色都有进步空间。眼影珠光颗粒不够精细，部分颜色有飞粉现象。腮红粉色挑人，橙色尚可。点翠蓝色实用度欠佳”，集中了目前彩妆线存在的问题。对于网友“再上架是不是要涨价”的担心，“故宫淘宝”官方微博明确表示“不涨价”。

2016年故宫淘宝推出原创系列和纸胶带，有人用胶带来装饰口红彩妆，打造私人御用款。基于此，2017年4月，故宫淘宝开了个脑洞推送了一篇《假如故宫进军彩妆界》，没想到这一想法得到了众多网友的支持。之后，整个团队开始了彩妆设计研究。

2018年12月11日，“故宫淘宝”正式发布了仙鹤系列、螺钿系列，涵盖口红、眼影、腮红、高光在内的12款彩妆产品，两个系列之外，彩妆系列还包括故宫点翠眼影和故宫高光眼影。12月20日，又出了一套2019年限量版五色墨口红，半天内销量破万。

产品一经推出收获大量关注，成为现象级产品，第一批热销断货，第二批上架彩妆的发货时间排到了春节后。

近日，最先收货的一批买家已陆续在微博上po出了试色体验与反馈。显然，故宫淘宝对自己的第一批彩妆收到的反馈并不满意。故宫淘宝表示，发完所有预售订单，备品优先提供给需要售后处理的订单，最后若仍有富余的就上架。此外，春节后发货的仍是第一批的外观和内质。“涉及到膏体配方改良，非一朝一夕之事。这个还是要和大家说清楚。”

然而，很多网友表示不理解：“辣么好看你要停产？”“点翠颜色真的很特别，这个没必要改。”

当然，也有网友表示支持：“这样国货才会越做越好。”更有不少网友建议单独推出化妆盒、化妆镜等。 综合

(责编：仝宗莉、杨曦)