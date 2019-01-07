新疆油气勘探获重大突破

图为石油工人在高探1井旁勘察。

本报记者 阿尔达克摄

本报乌鲁木齐电 （记者阿尔达克）1月6日，中国石油新疆油田公司在准噶尔盆地南缘下组合勘探获得重大突破，位于新疆乌苏市境内的风险探井—高探1井喜获高产油气流，日产原油1213立方米、天然气32.17万立方米，井口压力32.4兆帕。高探1井的重大突破，证实了准噶尔盆地南缘前陆大型油气富集区，勘探潜力巨大。

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