三峡枢纽年通过量达1.44亿吨

据新华社武汉1月5日电 （记者李思远）据交通运输部长江三峡通航管理局消息，2018年，三峡枢纽通过量1.44亿吨，同比增长3.87%，其中三峡船闸通过量1.42亿吨，超过设计通过能力42%。三峡枢纽通过量再创历史新高。
2018年，三峡枢纽先后经历了船闸计划性停航检修和大流量洪水期，通航和枢纽管理部门积极协调并实施了枯水期航运补水调度和汛期流量控泄，采取一系列技术、管理措施，进一步挖掘了三峡枢纽通航潜力。2018年2月19日至3月24日，通航和枢纽管理部门对三峡南线船闸进行了为期33天的计划性停航检修，“诊病、保养、去疾”，确保了船闸安全健康运行。
三峡水利水电枢纽永久通航建筑物由双线五级船闸和升船机组成。作为通航“主力”的双线五级船闸设计通过能力为2030年达到1亿吨，实际上2011年已突破设计能力，2017年达到1.38亿吨。
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】