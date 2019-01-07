三峡枢纽年通过量达1.44亿吨

据新华社武汉1月5日电 （记者李思远）据交通运输部长江三峡通航管理局消息，2018年，三峡枢纽通过量1.44亿吨，同比增长3.87%，其中三峡船闸通过量1.42亿吨，超过设计通过能力42%。三峡枢纽通过量再创历史新高。

2018年，三峡枢纽先后经历了船闸计划性停航检修和大流量洪水期，通航和枢纽管理部门积极协调并实施了枯水期航运补水调度和汛期流量控泄，采取一系列技术、管理措施，进一步挖掘了三峡枢纽通航潜力。2018年2月19日至3月24日，通航和枢纽管理部门对三峡南线船闸进行了为期33天的计划性停航检修，“诊病、保养、去疾”，确保了船闸安全健康运行。

三峡水利水电枢纽永久通航建筑物由双线五级船闸和升船机组成。作为通航“主力”的双线五级船闸设计通过能力为2030年达到1亿吨，实际上2011年已突破设计能力，2017年达到1.38亿吨。

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