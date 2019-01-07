超长版复兴号亮相京沪高铁

1月5日，17辆编组的G9次列车由北京南站开往上海虹桥，这也是17辆编组的超长版复兴号首次亮相京沪高铁。该动车组在保证最高运行速度达到350公里/小时的前提下，载客定员增至1283人，进一步提升了列车的综合运力。该车全长439.9米，在不增加车站站台长度的情况下，17辆编组将会成为中国最长的动车组。图为G9次列车在北京南站整装待发。

本报记者 贺 勇摄

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