1月6日，由中铁二十局承建的2022年冬奥会重点配套保障工程——崇礼铁路铺轨工程在河北省张家口市下花园区戴家营3号大桥开始展开。据介绍，崇礼铁路位于河北省张家口境内，全长53公里，线路自京张高铁下花园北站引出，终点至崇礼区太子城站，设计时速为250公里。

图为工人在铺轨现场工作。

新华社记者 杨世尧摄

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