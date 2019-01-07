让电子支付服务走向乡村田野 为普惠金融打开更广阔天地

2018年2月4日，中共中央国务院发布《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，从发展质量、环境治理、精准扶贫、普惠金融等方面对实施乡村振兴战略进行了全面部署。伴随乡村产业经济转型而产生的多元化新金融需求，无疑对金融机构、第三方支付机构等服务主体提出了新命题。

银联商务以自身最为擅长的“支付”为抓手，持续不断地通过综合支付服务和信息服务撬动普惠金融、精准扶贫的支点，构建出极具行业特色的助农扶贫服务新模式，在全国各地的乡村振兴、扶贫攻坚战中发挥重要作用。

从支付服务机构的角度出发，如何理解和克服当前农村金融服务工作中的一些软硬件条件不足的障碍？“支付”在新农村经济发展中正发挥怎样的作用？“支付+”为农村精准扶贫提供了哪些新的思路和模式？记者就这些问题专访了银联商务总裁李晓峰。以下为采访实录。

1、记者：提高农村金融服务水平是乡村振兴战略的重点工作之一，但是农村地区无论是从地理位置、网络铺设环境还是用户接受程度等各个方面软硬件基础条件而言，都是一块不太好啃的“硬骨头”，对于任何一家企业而言，在农村的人力和物力投入，可能很多年都看不到回报，作为金融服务队伍中一员，银联商务对此有何理解？

答：对于您所说的这些情况，银联商务确实深有体会，十多年来银联商务始终坚持在一线，行动的本身多少直观地体现了我们对此的理解。

作为中国银联旗下、国有控股的一家企业，“服务大众，方便社会”，是银联商务成立伊始就坚持的企业核心价值理念，它不仅仅是一句口号。16年前，我们就有清晰的目标，致力于国内支付受理环境的建设，在这个目标里，不仅仅包括将终端、产品、网点、服务铺设到中国大大小小的城市，还包括要将便利的电子支付输送到广阔的农村地区。

从2005年开始，银联商务就将支付受理网络向二级地市、县域延伸，从小微商户着手，下沉服务网络，克服资金投入大、回报周期长的经营压力，在人、财、物等方面对地市、县域业务、农村市场进行持续的重点倾斜和扶持。到目前为止，银联商务的业务已覆盖全国2064个县及县级市中的1998个，覆盖率达97%，在982个县及县级市设立了机构，在县（市）拥有员工1500多人，占员工总数的11.03%。

近年来，基于终端设备、移动互联网、金融科技等软硬件条件的快速发展，银联商务助农金融自助终端、移动POS、手机APP、电商平台等一系列的农村金融服务产品，从线下、线上、移动端等多渠道发力，突破农村地区地理环境、网络环境和软硬件设施不足的各种限制，已经成功落地应用到广大农村，不仅让农民在家门口就享受到各类基础金融服务，还为当地开展扶贫工作注入活力。

2、记者：银联商务是以什么样的终端形态和功能进入农村市场？目前应用情况怎么样？

答：产品形态方面包括移动POS、智能POS、助农金融自助终端、手机刷卡器、移动扫码、手机APP等，这些不同的终端形态和它们所承载的金融服务功能、应用场景等。

终端末梢的功能并不仅仅是支付，随着互联网技术的更新迭代，我们以各类终端为载体，因地制宜打造了多层次、广覆盖、可持续的农村地区支付场景解决方案，为当地村民解决包括支付、农副产品销售、农资产品购买、社保费缴纳、医疗、精准扶贫等各方面的需求，形成具有支付行业特色的助农金融服务模式。

例如在安徽黄山，“全民付”自助终端为当地知名茶企“黄山谢裕大”的春茶收购增速提效；在贵州六盘水、湖南省隆回县三阁司镇狮子村，村民通过助农金融自助终端刷社保卡，不仅能完成社保金的支取、保费缴纳，还能实时查询余额以及往年的社保缴费记录，为村民解决以往极为不便的社保金支取和存缴难题；此外，在广西柳州的山区地区为农民提供移动医疗解决方案，与安徽省马鞍山市建筑管理处合作，从源头上保障农民工工资不被挪用等各类具有支付行业特色的助农金融模式，实实在在地让广大农民能享受到现代化金融服务带来的福利。

3、记者：按照我们通常的理解，“支付”只是交易过程中的一个环节，银联商务如何看待“支付”在新农村经济发展中的作用和意义呢？

答：“支付”，用我们老百姓通俗的话讲，就是“一手交钱一手交货”。在过去，“支付”可能只是交易过程中的一个环节，但近年来，随着移动互联网的发展、信息技术进步以及终端形态的革新换代，“支付”的功能、内涵和外延越来越广阔和多元，“支付”已经从简单的一个交易环节延伸成一条条能贯穿上下游、打通各行业的“链”，一张张能覆盖百姓生活角角落落的便利服务的“网”。

让“支付”畅行在农村，不仅仅是建设农村基础支付受理环境，另一方面，从振兴乡村经济的角度来看，“要想富，先修路”，这种从交通维度延展出来的、朴素的致富理念，同样适用于新农村金融服务的维度。基础支付网络的铺设实际上就是为农村致富搭建了一条金融服务的“高速公路”，对于发展农村新经济、农村产业振兴都有着深远的意义。

举个简单的例子，在春茶、夏粮等农产品收购的季节，银联商务的“全民付”自助终端、移动POS、手机支付活跃在村头田间，不仅为农副产品收购经纪人、农民提供便捷的“零现金”支付服务，而且在收购现场就能将农产品种类、品级、单价等信息由终端同步采集上传到农产品收购企业的后台，为信息管理、数据分析和物流调度提供基础数据。

而以上这些收购和支付过程中产生的交易数据，经过大数据分析后还可以作为银行等金融机构的授信依据之一，为农产品收购企业及农户个人提供融资贷款服务，为他们解决临时性的资金周转难题。不仅仅是“支付”，由“支付”延伸出来的多维度、纵深化的信息服务和增值服务，正在为助农金融服务的深入开展打开更多的想象空间。

4、记者：让“支付”畅行在农村，最为重要的就是基础的电子支付受理网络的建设，能否谈谈银联商务是如何运用“支付”为农村搭建金融服务的“高速公路”？

答：银联商务最擅长的就是“支付”，怎么运用“支付”去解决农村地区在生活、生产经营等方面的金融服务需求，为农村地区搭建一条金融服务的“高速公路”，是我们一直以来探索和挖掘的重点。

这里有一个数据，到2018年10月份为止，在终端投入这一项，银联商务在县乡市场投入的终端已达到220.4万台，占银联商务市场总投放数的24.2%；布设到万村千乡的助农金融自助终端达6.6万台，实现助农取款金额59.7亿元。

这些终端结成的支付网络，就像一条条公路，不仅仅覆盖到偏远的农村地区，还深入到了祖国最南端的城市三沙市永兴岛的驻岛军营、新疆和田地区的边防小镇，这些终端甚至还跟随我们的工作人员翻越嘉措拉山、孔唐拉姆山这两座超过5千米海拔的高山，布放在西藏吉隆口岸，为当地农牧民解决日常生活中“取现难、转账难”等难题。

大家可能都对乌蒙山连片扶贫地区有所耳闻，这片区域地处深山，地理位置很偏，不仅影响当地乡村产业的发展，也给这些地方的村民造成了很多生活上的困难，比如日常要做个简单的取款、转账，村民都要奔波几十里山路到镇上的银行才能完成。今年年初，银联商务与泸州市商业银行等相关单位就在乌蒙山连片扶贫地区的四川省泸州市叙永县丰收镇后山村，建成了首个“惠农支付服务站”。在这个服务站里，村民通过助农金融自助终端，就可以进行转账、余额查询、手机充值等操作；有资金周转需求的村民，通过这台自助终端还可以在线申请办理小额信贷业务，缓解资金短缺的“燃眉之急”。

有网络、技术、产品方案的加持，再加上各类多媒体自助终端、智能化终端设备、手机APP的普及，银联商务围绕“支付+”的产品体系和服务正在筑成一条条将金融服务输送至万村千乡的“高速公路”。

5、记者：“支付”推动农村金融服务受理环境建设的同时，在农村地区的精准扶贫中发挥了怎样的作用？

答：插上互联网技术的翅膀，支付已经不仅仅是支付，以支付作为地基的“高速公路”一旦架起，这条路上就可以引入更多的服务内容，其中就包括农村地区的精准扶贫的落地，无论是服务方式还是服务模式，我们都在探索和实践。

比如针对农村地区我们推出的“全民惠农”APP，为农村地区提供农业资讯、农业技术、农产品价格查询和线上交易、乃至融资贷款和理财等多元化服务。农民及农产品经纪人，不仅可以通过这个APP随时查看各地农产品的销售价格、了解天气、查询最新的农业资讯、学习技术、发布农产品交易信息以及融资理财，甚至农闲时还可以在上面找工作。

今年1月，“全民惠农”APP成为宁夏开展精准扶贫工作的手机客户端，为当地的扶贫工作提供助力。不止如此，目前我们全国有16家分支机构与当地政府、农企、供销社、农民专业合作社、农产品经纪人开展了合作，组织销售当地滞销或者优质的农产品，直接或间接帮助上万农民群众。今年7月份开始，短短3个月就有52家商户入驻“全民惠农”的“银商优选”平台，吸引累计近万人次参与扶贫活动，帮助销售黑龙江五常大米、江西赣南脐橙、新疆库尔勒香梨、山西带皮黑玉米、宁夏枸杞等100余种农产品，价值总计超60万元。

6、记者：作为第三方支付企业，银联商务如何结合行业的特质和资源，在农村地区开展普惠金融？

答：持续升温的金融科技浪潮无疑加速了新型支付手段和金融服务模式的创新。近年来，银联商务借助移动互联网、大数据、云计算等新型金融科技手段完成一系列“支付+”产品和服务模式的更新迭代，不仅为农产品收购和交易注入活力，还将普惠金融服务精准“滴灌”到全国各地的农牧渔民，让三农融资难的问题解决于“最先一公里”。

我们都知道小微企业，尤其在农村地区的小微企业，都会经常面临“难、贵、慢”的融资难题。银联商务从2013年就推出了“天天富”普惠金融服务平台，紧扣小微企业常见的“小额、快速、灵活”的周转资金需求特点，结合互联网技术、大数据风控等技术和资源，在商户以及银行等各类金融机构之间搭建起一条融资理财的“高速”通道，为农村地区乃至全国各地的小微商户量身定制包括POS贷、商业保理、联名信用卡、租赁等在内的融资理财一站式金融服务。目前，“天天富”已为120多万中小微商户及个人用户提供了普惠金融服务，提升了金融服务的可获得性，让更多小微商户以及个人成为普惠金融的实际受益者。

除了让普惠金融能普及到更多的人群，银联商务近年来还在农村扶贫攻坚的实践中不断摸索和尝试一些新的产品、模式。随着扶贫攻坚战进入最后三年，通过为建档立卡户以及普通农民提供贷款，以产业扶贫帮助农民脱贫致富已经成为一种重要的扶贫途径。如何有效解决贷款资金管理及追溯，真正实现精准扶贫已经成为各金融机构迫在眉睫的问题。银联商务以“全民惠农”APP为基础，结合“天天富”普惠金融服务平台所打造的农村互助资金定向支付系统，不仅可以协助地方政府真正实现财政资金精准到户，还为推进普惠金融的落地提供了新的服务模式。今年7月，“全民惠农”APP成为内蒙古自治区开展精准扶贫工作的合作试点平台，推动乌审旗互助资金协会完成包括贷款申请发起、资质审核、贷款发放等全流程的“线上”平移，以信息化和互联网技术为内蒙古农村地区生产经营搭建起一套安全完善的金融信贷服务和信息技术体系。

有支付的地方就有银联商务。伴随着移动通信、大数据、云计算以及区块链等技术的深度应用，银联商务的“支付+”系列创新产品正源源不断输出，并持续深入地参与到各地的精准扶贫、扶农助农工作中，让电子支付服务走向乡村田野，为普惠金融打开更广阔天地。

(责编：李楠桦、仝宗莉)