原标题：11家试点央企打造国资投资公司“升级版”

1月底前上报方案 混改、重组、上市成热点

改组组建国有资本投资、运营公司，是改革国有资本授权经营体制的核心，也是完善国有资产管理体制的重要内容，更是国企改革的突破口。

从2014年以来，国务院国资委和各地国资委共选择了10家中央企业和122家地方国有企业开展国有资本投资、运营公司改革试点，探索开展国有资本市场化运作，促进产业结构调整和资本布局优化，试体制、试机制、试模式，取得了重大进展和明显成效，但一些亟待研究解决的困难和问题也不容忽视。

新一批国有资本投资公司试点已经启动，目标是打造“升级版”，11家央企要力争在2019年1月底前上报方案。从目前的思路来看，这些试点央企普遍都提出了混改、重组、上市等计划。

管资本“试验田”

“过去总部大大小小的事情都要管，现在主要是以战略管控和财务管控为主，对所出资企业履行出资人职责，行使股东权利，重点管好资本投向、运作、回报和安全。”回顾这几年的变化，国家开发投资集团有限公司（下称“国投”）总裁施洪祥深有感触。

作为首批国有资本投资公司改革试点，国投创新管控模式，推进总部职能重塑，部门由14个减少至9个，人员减少了1/3；创新授权模式，选择国投电力、国投高新作为充分授权改革试点，将70多个事项授权给子公司董事会。

放权不意味着“放羊”。相反，对公司的管理水平提出了更高要求。为此，按照全覆盖、不留死角的要求，国投整合监督资源，加强各类监督主体的协同合作，变“专科大夫检查”为“全科大夫会诊”，建立了国有资本闭环监督体系。

与投资公司“集团总部资本层、专业化公司资产层、生产单位执行层”三级管理架构不同，中国诚通、中国国新两家资本运营公司则是通过设立基金投资、股权运营、资产管理等专业平台，建立“运营总部+专业平台+持股企业”的三层组织架构。

据国务院国资委资本局局长李冰介绍，截至2018年10月底，国务院国资委向两家资本运营公司投入有关中央企业上市股权约1300亿元。两家资本运营公司通过设立股权运营平台，制定股权运营方案，推动国有资本在进退流转中增值。同时，还推动实体经济产融有效结合，两家资本运营公司设立了中国国有资本风险投资基金、中国国有企业结构调整基金等6只基金，总规模达到8645亿元，已累计投资1680亿元，初步形成了较大规模的基金系。

开展国有资本市场化运作，只是国有资本投资公司和运营公司这“两类公司”发挥功能作用的重要手段，更重要的使命是优化国有经济布局，提高国有资本配置和运营效率，更好服务国家战略需要。

该退的要主动退。2014年，国投将航运业务整体划转中国海运集团；2016年，将煤炭业务整体划转给央企煤炭资产管理平台，成为第一家整体退出煤炭业务的中央企业。

中国国新、中国诚通配合搭建煤炭资产管理平台，内部整合中央企业煤炭产能近2亿吨，目前针对多个央企海工装备产业经营困难问题，正在筹备设立海工资产整合平台，主要目的是助力央企海工装备产业脱困发展。

该进的要积极进。中交集团依托疏浚业务优势，发展环境保护产业，成立国家工程实验室，向流域综合治理转型，正在推动永定河、白洋淀等四个重点项目，总投资将超过2000亿元。

中国五矿全产业链布局新能源电池材料产业，成为国内为数不多的拥有锂电多元材料前驱体和多元锂电正极材料完整产品体系的生产企业，锂电多元前驱体产量稳居国内前三，动力三元材料2017年销量全国领先。

“这些试点从战略定位来看，都扩展了新产业、退出非核心产业，重组整合了产业，实现了产业聚集和产权流转。”国务院国资委研究中心副研究员周丽莎在接受《经济参考报》记者采访时称。

打造“升级版”

2014年以来，“两类公司”试体制、试机制、试模式，取得了重大进展和明显成效，但一些亟待研究解决的困难和问题也不容忽视。

施洪祥表示，希望在深化试点改革中，能给予国投央企资产重组和其他经营性国有资产整合任务，在国有经济布局中发挥更大作用，同时在战略管理、绩效考核、工资总额、产权管理等方面给予更大力度的授权。

中国诚通则建议出台配套政策，明确对“两类公司”的授权；以现金、股权等方式增加运营公司资产规模、提升运营能力；进一步加强对基金的指导，特别是新环境下募集资金等方面的协调与支持。

有着类似诉求的国企不在少数。在国务院国资委主任肖亚庆看来，一是向国有资本投资、运营公司授予哪些权力，如何把授权放权与加强监管结合起来，还需要继续深入研究；二是在试点企业如何综合实施国有企业改革政策措施，哪些政策可以在哪个层级运用，还需要深入进行研究、统筹协调推进；三是国有资本投资、运营公司可以运用哪些金融手段，产融结合边界如何界定，需要国资委和金融监管机构深入进行研究；四是如何加大对试点企业的资本金支持，如何充分发挥市场化资本运作平台作用，需要在实践中不断探索。

日前召开的中央经济工作会议明确提出，2019年要抓好的重点工作任务包括，要加快国资国企改革，坚持政企分开、政资分开和公平竞争原则，做强做优做大国有资本，加快实现从管企业向管资本转变，改组成立一批国有资本投资公司，组建一批国有资本运营公司。

按照中央“将更多具备条件的中央企业纳入国有资本投资、运营公司试点”的部署，2018年国资委确定了航空工业集团、国家电投、国机集团、中铝集团、中国远洋海运、通用技术集团、华润集团、中国建材、新兴际华集团、中广核、南光集团等11家央企为国有资本投资公司试点企业，并在2018年12月28日正式启动。

国务院国资委副主任翁杰明指出，“两类公司”试点是深化国企改革的重要突破口，此次新增的试点企业要充分总结借鉴前期试点的经验做法，瞄准重点问题和关键环节，加快改革步伐，打造国有资本投资公司升级版。

改革国有资本授权经营体制是推进国有资本投资、运营公司试点的关键。据透露，国务院国资委起草了国有资本授权经营体制改革方案，正在履行最后程序，下一步将按照管资本要求，转变出资人机构职能和履职方式，授权与监管相结合，放活与管好相统一。

“试点还存在不少难题要破解。”翁杰明强调，要认真研究和推动授权放权工作，按照国有资本授权经营体制改革方向，加大授权放权力度，最大程度激发各级企业内在活力；要发挥国有资本投资公司市场化运作专业平台作用，推动实施战略性并购重组和专业化整合，优化中央企业国有资本布局，把更多国有资本投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域；要增强集团总部在战略引领、资本运作、风控合规、审计监督等方面的职能，全面提升集团管控能力和效率；要在试点企业同步开展落实董事会职权、推行职业经理人制度等多项改革，充分发挥综合性改革的集聚放大效应。

谋划新方案

目前11家企业已经行动起来。中铝集团总会计师叶国华介绍，近日中铝集团已召开党组专题会议，成立了集团改革试点领导小组，明确责任分工，倒排目标进度，抓紧制定改革方案，精心谋划各项改革举措，努力推动集团改革发展再上新台阶，加快打造具有全球竞争力的世界一流有色金属企业。

中远海运集团副总经理、总会计师孙云飞表示，将结合国有资本投资公司的功能定位，对集团现有的“十三五”规划进行调整和优化，并提前开展“十四五”期间的规划布局。同时，深化直属公司董事会授权，优化考核体系，推进综合性改革，尤其是在混改、激励约束机制和海外运营方面将开展更为深入和广泛的探索。

中国建材也将国有资本投资公司试点作为2019年工作的重中之重，并在组织保障、人才配备、资金支持等方面给予全力支持。中国建材副董事长李新华表示，作为投资公司试点，中国建材将在充分竞争领域，以混合所有制方式吸引大量社会资本参与。同时，目前中国建材控股13家A股和H股上市公司。“两材”（中国建材与中国中材）重组后，陆续完成了集团层面和H股层面的重组整合。这些上市公司将是开展投资公司试点工作的重大资源。

新兴际华集团的目标则是打造国际一流国内领先的应急产业领域国有资本投资公司。该公司副总经理鲁斌表示，措施之一是实施内部重组、推进外部兼并，开展混合所有制改革，通过建立应急产业投资基金、军民融合产业投资基金等产融结合新方式来优化投资方向和领域，推进并购重组和行业整合。

国机集团副总经理邬小蕙表示，将稳步推进核心企业或上市公司为平台的资源整合，将相关创新与市场资源整合进各专业化子集团，逐步推动集团主要优质经营性资产全面进入资本市场，实现分板块整体上市。同时，根据主业功能定位，分类推进股权多元化和混合所有制改革。此外，结合业务的战略性和收益性，加快处置低效无效资产。

作为五大发电集团之一，国家电力投资集团也正在抓紧制定改革方案，将积极构建符合国有资本投资公司要求的组织架构、运营模式和运营机制等，包括建设市场化经营机制，开展混合所有制、中长期激励、职业经理、员工持股等改革工作，进一步激发动力、释放活力。

中广核表示，这是公司继确定为落实“双百企业”试点和董事会职权试点后，在国家层面获得的又一项重大国企改革试点。中广核将按照试点工作相关要求，稳妥推进落实各项改革举措，进一步优化产业布局，完善经营机制，创新发展模式，坚定不移地将改革不断引向深入，增强高质量发展的动力和活力，在开放合作中提升资源配置效率和国际化经营水平，争创具有全球竞争力的世界一流企业。（记者 王璐）

(责编：白宇)