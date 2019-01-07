民航局：去年我国民航业完成营业收入约8750亿元

人民网北京1月7日电 （记者乔雪峰） 1月7日，记者从2019年全国民航工作会议上获悉，2018年全行业完成运输总周转量1206.4亿吨公里，旅客运输量6.1亿人次、货邮运输量738.5万吨，同比分别增长11.4%、10.9%、4.6%；全行业完成营业收入约8750亿元，同比增长17%；在航班总量同比增长5.65%情况下，全国航班正常率达80.13%，同比提高8.46个百分点。

“2018年，民航工作大事多、要事多、 亮点多，是中国民航发展史上意义非凡的一年。”中国民航局局长冯正霖在2019年全国民航工作会议上表示，这一年，习近平总书记亲切接见“中国民航英雄机组”，并先后3次对民航工作作出重要批示指示，在民航发展史上具有里程碑意义；这一年，时逢改革开放40周年，民航隆重举行了系列庆祝活动，发布了《新时代民航强国建设行动纲要》，对民航发展具有承上启下、继往开来的重要意义；这一年，是“十三五”规划实施关键一年，是民航补短板、强弱项的关键一年，民航各个领域都有新作为，各项工作都上新台阶，行业发展呈现新气象。

冯正霖指出，全行业紧扣发展的主要矛盾和制约瓶颈，步步为营，攻坚克难，在许多方面都取得了突破性成绩。主要表现在：运输航空创造安全飞行新纪录、供给侧结构性改革成效明显、航班正常率跨越80%大关、真情服务旅客获得感明显增强、民航国际交流合作不断拓展、深化改革内生动力日益强劲、科教创新成果实现多点突破、行业政治生态进一步净化。

2018年，运输航空实现持续安全飞行100个月、6836万小时的安全新纪录，实现16年零8个月的空防安全零责任事故记录；全行业完成运输总周转量1206.4亿吨公里，旅客运输量6.1亿人次、货邮运输量738.5万吨，同比分别增长11.4%、10.9%、4.6%；首都机场旅客吞吐量突破1亿人次，全国千万级机场达37个；空管保障航班起降突破1000万架次；民航旅客周转量在综合交通运输体系中的比重达31%，同比提升1.9个百分点；

2018年全行业完成营业收入约8750亿元，同比增长17%，快于运输周转量增速5.6个百分点；完成固定资产投资810亿元，新建、迁建运输机场9个，运输机场总数达235个；在航班总量同比增长5.65%情况下，全国航班正常率达80.13%，同比提高8.46个百分点；全国229家机场全面开通“航信通”，32家千万级机场实现国内航班旅客乘机全流程电子化；126座通用机场获得颁证，新增通航企业58家，完成飞行94.1万小时，同比增长12.4%，无人机经营性飞行活动达37万小时。

会议还指出，当前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动和实现民航高质量发展，是摆在我们面前的迫切要求和艰巨任务。当前和今后一个时期，民航业必须要把推进民航高质量发展作为确定工作思路、制定发展政策、实施宏观调控的根本要求，必须进一步明确民航高质量发展的目标任务、基本要素、路径方向和效益品质，推动高质量发展在民航落地生根。

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