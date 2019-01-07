民航局明确今年九大任务 航班正常率力争保持80%

人民网北京1月7日电 （记者乔雪峰） 1月7日，2019年全国民航工作会议在北京召开，会议明确提出2019年民航工作的总体要求和主要任务。2019年民航发展主要预期指标是：运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量预计分别增长11.8%、11%和5.7%，达1360亿吨公里、6.8亿人次、793万吨；全年国内客运航空公司航班正常率力争保持80%，全国主要机场放行正常率和始发航班正常率力争达到85%。

会议明确，为实现2019年民航发展目标，全行业要做好九个方面的工作：

一是持续确保安全运行平稳可控。认真贯彻落实确保民航安全运行平稳可控9个方面26条措施，牢牢坚守住安全底线，强化安全工作政治担当，正确处理好“四个关系”，持续夯实“三基”建设，着力提升安全监管效能。

二是持续提升资源保障能力。按照适度超前原则，多举并措，力争在“补短板、强弱项”上实现结构性突破。增强基础设施供给，固定资产投资力争达到850亿元，全力推进北京大兴国际机场建设及运营筹备，构建“四型机场”标杆体系，进一步放宽民航建设市场准入；提升空管保障能力，积极推进国家空域管理体制改革，深化军民航空管融合；加快新技术推广应用，深入推进PBN等航行新技术应用，推进北斗导航系统在民航应用；提升科教支撑能力，积极构建民航科教创新联盟和民航产业技术创新战略联盟，加强适航审定科研条件建设。

三是持续完善航班正常工作。加强源头治理，制定航班时刻差异化调控机制，鼓励航空公司在客座率高的繁忙航线上更换大机型，完善预先飞行计划管理；提升运行效率，合理缩小管制间隔，健全管制工作效率激励机制和约束机制，完成千万级以上机场机坪管制移交；强化协同配合，加快民航运行数据中心建设，在千万级以上机场全面推广A-CDM；完善考核机制，建立民航运行效率指标体系，完善航班正常重点工作督查机制。

四是持续提升民航服务质量。促进民航“无纸化”服务提质升级，鼓励人脸识别、自助值机、自助托运、智能问讯等系统建设，探索人工智能、生物特征识别等新技术与民航安保工作的融合，推进行李全流程跟踪系统建设，提升中转旅客服务体验，提高旅客对机场餐饮服务的满意度，推进空中接入互联网工作取得更大成效，提升航空物流服务水平，推出12326民航服务质量监督电话。

五是持续提升航空运输网络效率。着力强化运输网络规划与国家战略契合度，深入推进京津冀民航协同发展，开展长三角、粤港澳大湾区世界级机场群战略规划编制，加快推进乌鲁木齐等国际航空枢纽以及郑州国际货运枢纽建设，推进干支结合；着力提升功能定位与资源配置的匹配度，鼓励枢纽机场与主基地航空公司建立战略协作和沟通机制、落实北京“一市两场”相关资源配置政策；着力深化民航与综合交通体系的融合度，推动以枢纽机场为核心的综合交通体系建设、推进《空铁联运战略合作协议》落地。

六是持续激发通用航空市场活力。坚持“放管结合、以放为主、分类管理”，继续为通航发展松绑减负，使通用航空更好地“飞起来”。加快通航法规体系重构，推进通航业务框架立法转化、优化通航适航管理政策；加快通航运行环境改善，大力支持低空空域管理综合改革试点、建立空管低空开放服务保障体系；加快通航监管模式改进，落实通用航空分类管理。

七是持续推进民航高水平对外开放。进一步提升开放水平，形成更加开放、透明、规范的行业准入政策体系；进一步扩充航权储备，努力构建结构优化、多元平衡、枢纽导向型的航权开放格局，积极推进与“一带一路”合作国家航权开放；进一步提升合作质量，用好中美、中欧合作平台，夯实对非洲、中亚、东盟合作平台，拓展国际适航合作；进一步加大国际事务参与力度。

八是持续推进行业深化改革。加快政府职能转变，积极推进法治政府建设；大力推进降费减负，研究降低民航发展基金征收标准；推进重点领域改革，推动条件成熟的局属企业加快改革步伐；提升行业治理效能，开展民航高质量发展课题研究，发布民航高质量发展指标体系。

九是持续推动从严治党向纵深发展。始终把政治建设摆在首位，持续强化理论武装，着力打造高素质专业化干部队伍，切实加强基层党组织和党员队伍建设，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，加强思想政治和文化建设。

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