北京落实国家减税降费政策 全年新增减税降费约400亿元

人民网北京1月7日电 （朱江 实习生常瑞雪）据北京市财政局网站消息，2018年，在首都经济平稳运行的支撑下，北京市一般公共预算收入累计完成5785.9亿元，同比增长6.5%，圆满完成年度预算，市级及各区均顺利完成年初预期目标。

据北京市财政局介绍，全年税收收入占比达86.2%，比上年提高0.1个百分点，财政收入质量在全国位居前列，继续保持较高水平。

北京市财政局相关负责人表示，国家集中财力落实北京市委市政府重大决策事项，较好地保障了城市副中心建设、城市绿心、“三城一区”、中轴线申遗、蓝天保卫战、冬奥会和世园会筹办、疏解整治促提升、美丽乡村、大数据行动计划、“回天”计划、城南行动、对口援建、为民办实事等14个重点项目资金需求。

该负责人提到，通过认真落实国家减税降费政策，减轻企业社会负担，全年新增减税降费约400亿元，其中地方级减税187.8亿元；累计109个PPP项目纳入财政部综合信息平台管理，总投资额2553.5亿元，落地率达88.7%，远高于全国平均水平；北京市级政府投资基金累计吸引社会资本2013亿元，子基金首层放大4倍多。

该负责人强调，以预算编制、事前评估、投资评审、国库集中收付、财政监督、绩效评价为链条的财政管理体系更加规范、更加成熟。建立国有资产报告制度，首次向北京市人大常委会报告国有资产管理情况综合报告和地方金融企业国有资产专项报告。

该负责人指出，进一步规范政府债务管理，严格规范政府举债融资行为，政府债券资金主要用于城市副中心棚户区改造等重点领域建设。加大预决算公开力度，细化公开内容、丰富公开形式，主动接受社会监督。积极推进人大预算联网监督工作，更好的接受人大监督。（实习生 常瑞雪）

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