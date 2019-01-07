财政部：稳步推进涉农资金整合 保障乡村振兴战略实施

人民网北京1月7日电 （朱江）据财政部网站消息，近日，《国务院关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见》印发后，财政部认真贯彻落实文件精神，主动加强与国务院有关部门和地方各级财政部门的沟通协调，截至目前，改革的组织和协调机制基本建立，涉农资金管理体制机制逐步完善，统筹整合的长效机制初步健全，取得了阶段性成果。

一、周密部署，构建上下联动的工作机制

一是2018年年初，财政部与农业农村部、水利部、国家林业和草原局建立涉农资金统筹整合的会商协调机制，在预算编制、资金分配、预算下达、预算执行、绩效评价等各个环节，细化工作措施，落实改革任务。通过培训班、座谈会等多种形式明确改革要求，深入讲解“大专项+任务清单”管理模式，指导各地准确把握改革路径和要求。二是2018年7月，财政部会同发展改革委、农业农村部、水利部、国家林业和草原局成立改革督察工作协调小组，督导各地落实改革任务情况。三是2018年以来，财政部赴广东、湖北、湖南、云南、青海、甘肃等地进行实地调研，深入了解涉农资金整合推进情况，解决改革中出现的问题。同时，定期调度各地推进涉农资金整合的有关情况，密切关注工作进展，确保改革方向不跑偏、措施不落空。

二、完善顶层设计，全面实施行业内涉农资金整合

持续整合归并涉农专项，同步清理、修订和完善相关管理制度，促进涉农资金在预算编制环节的源头整合。二是合理划分任务清单。2018年年初，财政部会同有关部门提前谋划、科学设置保障乡村振兴落实的各项任务清单，并与资金分配统筹考虑，协调推进。三是完善绩效评价制度。根据改革要求，财政部出台了《林业改革发展资金预算绩效管理暂行办法》《水利发展资金绩效评价管理办法》《扶贫项目资金绩效管理办法》等一系列绩效管理制度。近期，正在进一步完善涉农资金绩效管理制度，优化绩效评价指标体系。

三、加强统筹协调，深度优化行业间涉农资金整合

2016年，国务院办公厅印发《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》，当年财政部会同国务院扶贫办等部门启动试点。2017年该项试点全面推开，在全国832个贫困县实施。2018年3月，财政部会同国务院扶贫办印发通知，要求各地严格按照规定的范围和要求推进试点，进一步提高整合的深度和质量。二是按照《深化党和国家机构改革方案》要求，推进行业间涉农资金实质性整合。根据要求，国家发展改革委的农业投资项目、财政部的农业综合开发项目、原国土资源部的农田整治项目、水利部的农田水利建设项目等管理职责整合到农业农村部。目前，财政部正根据机构改革进展，会同农业农村部加大源头统筹整合力度。

四、健全政策体系，促进涉农资金依法依规整合

按照预算管理有关规定，相关涉农资金中每项资金均对应一项管理办法，实现了制度管钱、管人、管事。二是继续推动审批权限下放。目前中央财政专项扶贫资金审批权限已经下放到县级，其他相关涉农资金审批权限全部下放到省级。同时，要求省级部门推动下放审批权限，强化基层统筹使用涉农资金的责任。三是切实加强涉农资金监管。近年来，财政部注重加强涉农资金的事前、事中监管，通过多种形式，安排相关专项监督检查活动。大力推进信息公开，督促各地健全公告公示制度，让涉农资金在阳光下运行。2018年，财政部探索建立了扶贫资金实时动态监控机制，依托动态监控平台建立扶贫资金总台账，实行精细化管理。

五、开展改革督察“回头看”

按照中央改革办有关要求，2018年，财政部会同有关部门对各地各部门涉农资金统筹整合情况开展督察。成立了由财政部、发展改革委、农业农村部、水利部、国家林业和草原局等部门组成的重点督察组，对9个重点省份开展督察。目前，财政部根据地方自查情况和重点督察情况牵头起草了督察报告，已按程序上报中央改革办。

财政部指出，目前，推进涉农资金统筹整合工作中还存在一些问题，如涉农资金“九龙治水”问题仍未得到根本性改变，部分地区尚未出台涉农资金统筹实施方案，任务清单划分机制的科学性有待进一步提高等。

下一步，财政部将坚决贯彻落实好党中央、国务院关于实施乡村振兴战略、打好精准脱贫攻坚战等重大决策部署，进一步增强改革的系统性、整体性、协同性，加快健全涉农资金统筹整合长效机制。一是进一步强化“三农”投入保障，提升涉农资金使用效益。二是深入推进涉农资金实质性整合，督促未出台方案的省份尽快出台实施方案。三是科学合理划分任务清单，促进提升乡村治理能力和水平。四是督促指导地方依法依规按程序整合涉农资金，加强涉农资金监管，形成权责明确、有效制衡、齐抓共管的监管格局。

(责编：朱江、仝宗莉)