2018年12月我国外汇储备规模较11月末上升110亿美元

人民网北京1月7日电（记者 李楠桦）记者从国家外汇管理局获悉，今日，外汇局公布2018年12月份外汇储备规模数据，数据显示，截至2018年12月末，我国外汇储备规模为30727亿美元，较11月末上升110亿美元，升幅为0.4%。
外汇局新闻发言人、总经济师王春英介绍，2018年12月，我国国际收支继续保持平稳运行态势，外汇市场供求基本平衡。年末非美元货币相对美元汇率小幅上升，主要国家债券价格有所上涨，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，外汇储备规模小幅回升。
王春英指出，2018年全年来看，外汇储备规模出现小幅波动，但总体保持稳定。在全球经济增长分化、金融市场波动性明显加大背景下，我国经济持续健康发展，人民币汇率及市场预期总体稳定，跨境资金流动和国际收支保持基本平衡，为我国外汇储备规模稳定提供了坚实基础。
王春英强调，2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年。当前国际环境复杂严峻，全球经济形势和金融市场不确定性有所上升，但我国经济发展拥有足够韧性和巨大潜力，经济长期向好的态势不会改变，有条件抵御外部冲击和市场波动，保持跨境资金流动总体平稳和外汇市场供求基本平衡。国内外因素综合作用，我国外汇储备规模有望保持总体稳定。
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