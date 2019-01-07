新华社上海1月7日电 题：工业互联网搭建“云上长三角”

新华社记者

作为我国重要的先进制造业基地，长三角工业增加值占全国的1/4以上，新能源汽车市场份额占全国1/3，机器人产能占1/2，信息服务业占比1/3，集成电路的产业规模达到半壁江山，高端装备制造水平在全国领先。随着长三角工业互联网集群的建设，在网络空间，工业大数据正全天候“云”上流淌，为先进制造装上“智脑”。

百万企业上“云” 点亮“数字智慧长三角”

区域工业互联网平台建设正在成为长三角产业合作的核心，成为智能制造的新引擎。

在长三角地区，许多工人上班第一件事就是用手机登录企业数字化运营管理系统，查明当日的工作任务。运营管理系统创建一种开放智慧工厂模式，形成扁平灵活、协同有效的共享智造生态，打通上下游产业链，从多维角度提升中小微企业的核心竞争力。

围绕构建综合性、行业性、区域性工业互联网平台，长三角各地已积极布局，具备了区域协作的基础。在上海，依托大国企、大平台集中打造长三角一体化的工业互联网平台，汇聚产业链上下游数据；在浙江，阿里云预计到2025年将连接2亿台工业设备，服务工业企业30万家；在江苏，超过60万台工程机械装备通过徐工集团的汉云平台“登云上网”；在安徽宣城，“万家企业上云”计划启动……

众多企业从“云”中尝到了甜头。杭州一家年销售28亿元的制造业企业，介入传化网工业互联网平台一年多后，信息打通、一单到底，供应链协同效率提升30%，平均订单执行时间从17小时降到13小时，发货和到货及时率从80%提升到96%。“在长三角，智能物流将上下游企业串联，物流领域的工业互联网有效提升了企业协同能力，降低整个产业链上的物流成本。”传化网相关负责人说。

工业互联网正在让制造更加“绿色”。位于江苏的双良节能系统，将数千台能源设备上“云”，能效优化、综合节能20%-50%,降低运维成本20%-40%。 2018年，长三角工业互联网平台助力百万企业“上云上平台”服务倡议正式启动，提出力争到2020年实现新增“上云上平台”企业百万家，运营成本降低20%以上，生产效率提高20%以上，促进产业链、供应链高效协同和资源配置优化。

政府搭建平台 区域协同发展亮出新路径

2018年，长三角工业互联网协同发展的路径全新亮相，政府搭台，推进数据互认，一系列协同发展的举措出台。

——“区域平台”汇聚龙头优势。长三角地区上海、江苏、浙江、安徽三省一市共同起草了推进互联网平台集群联动的合作框架协议，重点支持智能云科、上海宝信、江苏徐工信息、浙江阿里云、安徽合力等工业互联网平台企业，力争在全国率先建成区域性工业互联网平台集群。

——跨区政策形成协同发展。长三角九地共同发布了《G60科创走廊推进工业互联网协同发展实施方案》，九地将开展制度对接，共同制定跨区域的工业互联网政策；加强财税扶持，共同设立工业互联网专项资金；共同聚焦优势平台、产业示范、技术研发等方面，推动实现技术升级和项目落地。

——基础设施建设按下“快进键”。据了解，标识解析体系顶级节点是国家工业互联网的重要基础设施，是支撑工业万物互联互通的神经枢纽，可以为企业每个产品、零部件、机器设备等赋予唯一“身份证”。2018年，工业互联网标识解析国家顶级节点（上海）签约正式上线，对于长三角地区实现跨领域、跨行业、跨地域的信息联通和交互，加快新兴产业发展起到巨大的促进作用。

阿里巴巴集团副总裁刘松认为，长三角是中国工业产能密度最高的区域，也是中国IT与自动化企业聚集地，三省一市拥有多个世界级产业集群和数以百万的中小企业。工业互联网搭建了连接和赋能平台，让制造业的数字化转型需求对接智能化服务商，形成区域内N个面向行业的子平台，逐步形成服务生态，最终促进区域内的产业协同。

上海市经信委副主任吴金城说，长三角将率先推动5G网络的先行先试，进行工业互联网等方面的合作，将广阔的市场需求和海量工业数据资源，化为高效率的生产、高质量的创新，打造世界级的智慧城市群。

据介绍，2019年三省一市将加快推广一批跨区域工业互联网平台，平台间形成互信机制；制定区域性扶持政策，培育万个工业App；打造一批基于工业互联网平台创新应用的标杆工厂和园区；联合开展工业互联网重大关键技术攻关和产业创新，成立长三角工业互联网开发者社区。（记者周琳、潘晔、吴帅帅、王菲）

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