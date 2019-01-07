新华社北京1月7日电题：货物贸易外汇收支推出便利化试点 银行更自主企业更方便
新华社记者吴雨
日前，国家外汇管理局决定在粤港澳大湾区、上海市和浙江省开展货物贸易外汇收支便利化试点。专家表示，通过试点的正向激励，可以帮助银行提升审核效率,让守法经营的企业享受到更为便捷的外汇收支服务，进一步激发市场主体活力。
2018年前11个月我国进出口总额27.88万亿元，规模已经超过上一年全年。随着我国对外贸易迅猛增长以及贸易多元化发展，市场主体对贸易结算便利化的诉求愈加强烈。
“很多企业货物贸易规模大、交易笔数多，若逐一进行真实性与合规性审核，工作量大、时间长，会影响外汇收支的便利性和时效性。”中国银行广东省分行贸易金融部总经理曾广飞给记者举了个例子，某大型民营企业每年在该行的进口付汇量超100亿美元，月度办理付汇业务超40笔，业务人员每日核验的进口报关单就得200份左右。
不过，随着货物贸易外汇收支便利化试点措施的推进，这一问题或将有所缓解。据外汇局介绍，此次在试点地区推出了多项便利化政策：优化贸易外汇收支单证审核，贸易外汇收入无需经过待核查账户，取消特殊退汇业务登记手续，简化进口报关核验手续……
浙商银行国际业务部副总经理黄钟敏表示，通过这些便利化举措，能有效简化银行和企业单证审核，缩短业务办理时间，进一步提高企业资金使用效率。
“如果新政实施，初步估算某大型民营企业的经办人员每天可节省约1小时的单据整理时间，同时银行业务人员也减轻了逐张核验报关单的工作量。”曾广飞说。
这些业务“便利”和“简化”的背后，是银行必须更深入地了解企业外贸经营情况。“试点提升了银行自主权，这种做法更接近国际银行业务的操作实践。”曾广飞表示，在办理货物贸易外汇收支业务时，银行需要对交易背景做出更加全面、真实的判断，履行尽职审查义务，为真正守法合规的企业提供更加高效、便利的服务。
外汇局相关人士表示，在试点地区，优先选择合规经营、审慎展业、内控管理严格的银行进行试点，同时，由试点银行选择试点企业，原则上选择守法合规、经营记录良好、风险防控能力较强的企业参与试点。
试点政策不仅有助于提升企业的贸易收支便利化程度，更建立了正向激励机制，用“看不见的手”牵引着市场经济主体守法合规经营，切实提升企业守法自律意识。
业内人士介绍，目前货物贸易外汇管理中，绝大多数企业的贸易收支分类等级均为A类。而对于守法合规、信用优良的企业，其办理货物贸易外汇收支的手续与普通企业并无差别，分类管理的正向激励作用有限。
“此次试点政策是对合规经营的银行和企业的政策红利，促进银企双赢的良性循环和外汇业务市场的健康有序发展。”招商银行交易银行部总经理侯伟荣说。
不过，银行和企业在享受便利的同时，也不能忽视可能存在的风险。这对银行自身内控制度建设、业务及客户管理提出了新要求。
“试点银行需要制定专项管理办法及操作规程，包括操作流程、内部风险控制、开展试点业务的企业准入及退出条件等。”黄钟敏介绍，浙商银行将本着“先紧后松、分步推进”的原则，实施货物贸易外汇收支便利化，对企业实行分层分类的名单管理机制。
外汇局相关人士表示，试点银行需跟踪和评估业务，对于发现的共性问题，及时反馈外汇管理部门。“在总结首批试点经验、评估优化试点方案的基础上，外汇局将适时扩大试点范围，惠及更多地区。”
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