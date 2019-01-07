“2019影响力峰会——预见未来”在京举行

中国日报网1月7日电 1月5日，由中国日报网与网易新闻联合主办的“2019影响力峰会——预见未来”在北京举行。来自财经界、科技界、思想界、文化界、投资界、知识付费行业的30多位有影响力的重量级嘉宾做了精彩的演讲和讨论。

峰会开始，网易传媒集团CEO李黎女士发表了主办方致辞。李黎表示，刚刚过去的2018年是机遇与挑战并存的一年，2019年伊始，各行业领军者共聚影响力峰会，以“预见未来”为主题进行跨界对话，旨在传递权威价值，分享独到洞见。网易要将峰会打造成一个有深度、有温度的思想激发平台。

网易传媒CEO李黎

中国日报网总编辑韩蕾女士表示，中国日报一直在努力用媒体的方式去感知时代脉搏，记录时代变迁，传递时代价值，面对未来，中国日报坚持在“守正”的基础上努力创新，抓住讲好中国故事的最好的历史机遇期，把真实、立体、全面的中国展示出来、解析清楚。影响力峰会将是一场大家充分交流、碰撞思想、充满智慧的盛筵，为我们预见未来指引方向。

中国日报网总编辑韩蕾

全国人大常委、社会建设委员会副主任委员、清华大学公共管理学院院长、教授江小涓女士发表了峰会的开幕演讲。江小涓认为，大国能更好支撑生产型服务业，中国极具优势。

全国人大常委、社会建设委员会副主任委员、清华大学公共管理学院院长、教授江小涓

2019影响力峰会是今年首场由各领域有影响力的专家学者们发布行业趋势、探讨行业未来的大会。很多参会观众表示，专家们的精彩演讲，对于帮助人们把握2019年中国的经济、科技形势，乃至把握未来趋势，都有着重大意义。

（图片由主办方提供并授权中国日报网发布）

(责编：曹昆)