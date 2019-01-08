能消费  愿消费  敢消费（经济新方位·今年工作怎么干②）

制图：张丹峰

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日前召开的中央经济工作会议，将促进形成强大国内市场确定为2019年要抓好的重点工作任务之一。国内市场今后潜力有多大？扩大居民消费、促进有效投资有哪些好招？

能消费，让百姓消费有底气；敢消费，营造放心消费环境；愿消费，壮大消费新增长点。

多种层次多主体构建新兴产业发展基金、创业投资基金、国家融资担保基金，更好满足新产业融资需求。

■ 我国市场规模位居世界前列，蕴藏巨大机遇

2分5秒，2018天猫“双11”成交额突破100亿元；4分20秒，成交额超2012年全年……10年前，“双11”单日成交额为5000万元，而如今，仅天猫一家便突破2000亿元。

“小到宝宝用的益生菌、棉柔巾，大到家庭用的暖风机、破壁机，‘双11’购物车得有大几千。”在江西工作的80后付萍说，这些年“双11”购物车越装越满，货品也越来越高级。

“促进形成强大国内市场，恰逢其时。”国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微认为，我国有潜力、有需求，也有条件。

扩容市场空间有潜力。我国拥有近14亿人口的庞大市场，拥有世界上规模最大并在稳步扩容的中等收入群体，蕴藏着巨大的市场机遇。

“百姓消费正经历从‘有’到‘好’的转变，消费升级潜力巨大。”国家信息中心经济预测部副主任王远鸿认为，不同群体、区域、行业间的差距，发展不平衡不充分的问题，辩证看就是市场需求，都可以通过新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化来满足。“尽管我国市场规模庞大，但整体实力不强、综合水平不高。不过，有差距就有空间，要变挑战为机遇。”

应对外部挑战有必要。“当前，经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，贸易保护主义抬头，出口减速风险提升。这种情况下，关键还是集中精力办好自己的事。”王远鸿认为，促进形成强大国内市场，既有利于稳增长、稳就业，也有利于增强经济韧性、优化经济结构，从而使经济运行保持在合理区间。

提高供给质量有条件。“我国在很多领域的创新，已经从跟跑转为并跑，有的领域甚至开始领跑，这为形成强大国内市场提供了有利条件。”王远鸿说。

“以家电行业为例，我们成功建立了自己的研发体系和队伍，产品质量稳步提高。”中国家用电器协会理事长姜风说，一些企业还积极开发出全自动智能豆浆机、水槽式洗碗机等针对中国家庭偏好的新产品，这些升级与创新将撬动新的消费需求。

■ 让老百姓吃得放心、穿得称心、用得舒心

“带娃出门，国内不少景区都没有母婴室、无障碍通道，你得抬着婴儿车上下台阶，又危险又累！”在北京工作的李岚是3岁孩子的妈妈，提起国内的亲子消费，充满期待。

她坦言，因为担心服务设施不完善，很多旅行计划不得不放弃。“爸妈都舍得为孩子花钱，现在越来越多的商场都开设了儿童乐园，希望今后育幼、医疗、旅游等服务可以更加完善，让年轻爸妈可以消费得更放心、更舒心。”

要努力满足最终需求，就要让消费者能消费、敢消费、愿消费——能消费，让百姓消费有底气。王微说，一方面要通过落实好个人所得税专项附加扣除等政策，调节收入分配，鼓足钱袋子，让老百姓有底气消费。另一方面，打消百姓对未来医疗、养老等预期支出较大而不敢消费的顾虑，要继续提高公共服务水平。

敢消费，营造放心消费环境。“之前在电商平台买裤子，商家宣传买一送一，但后来只寄了一条，沟通迟迟未果。身边也不时有朋友遇到预付卡消费商家跑路、假冒伪劣、霸王条款的‘消费坑’。”在浙江杭州工作的张义羽说，希望消费监管严起来，信用体系全覆盖，消费者维权不再陷入“追回一只鸡，得杀一头牛”的尴尬。

愿消费，壮大消费新增长点。王微认为，一是促进实物消费不断提档升级，让老百姓吃得放心、穿得称心、用得舒心；二是支持多层次多样化的现代服务业加快发展；三是引导消费新模式加快成长。

积极拓展消费新增长点，有关部门正在行动。国家发改委主任何立峰日前表示，要加强消费领域基础设施建设，鼓励旅游、体育等服务消费和网购等新业态。放宽服务消费领域市场准入，出台实施大力发展养老服务和3岁以下婴幼儿照护服务的政策措施。

■ 发挥投资关键作用，形成有效供给

“近几年，随着我国用药安全需求提升，国内药用包装材料管理政策趋严，中性硼硅玻璃的市场前景向好。幸好当年有了国投6800万元的增资，让我们抓住了市场机遇！”河北沧州四星玻璃董事长王焕一介绍。

作为能够稳定批量生产药用中性硼硅玻璃的厂商，四星玻璃近3年投入了上亿元进行技术改造。“2018年公司营业收入同比增长19.2%。最近我们接触了好几家投资方，今年打算再加大技术改造和设备更新，生产出更多好产品。”王焕一说。

促进形成强大国内市场，就要发挥投资关键作用，形成有效供给。那么，钱往哪里投？何立峰表示，2019年要加强重大技术装备补短板、加快传统产业改造提升、着力培育壮大新动能、聚焦关键领域促进有效投资、加快提供更高质量更高水平的供给等。

补短板、调结构、增后劲都需要投资，投资的钱哪里来？

引导基金要领路。国家发改委副秘书长任志武建议，以发挥市场机制作用、形成普惠性政策为着力点，大力推动多种层次、多主体构建新兴产业发展基金、创业投资基金、国家融资担保基金，更好满足新兴产业融资需求。

“为美好生活补短板，为新兴产业做导向是国投的新使命。”国家开发投资集团有限公司董事长王会生介绍，截至目前，国投旗下股权基金规模达到1600亿元。根据测算，国投管理的基金公司每投资1元，就能带动社会资金近20元进入到战略性新兴产业、民生等领域。目前以人工智能、医疗设备等为代表的先进制造业和生物工程、健康养老产业等新产业在国投的产业结构占比已接近20%。

民间资本是主力。在社会固定资产投资中，民间投资是主力军。要进一步提升民间投资的积极性，一方面，要打破投资壁垒，营造公平开放透明的市场规则和法制化营商环境，让民间资本进得来、能发展。另一方面，也要进一步降低企业负担，让企业家的创业激情留得住、可升温。

“高新技术产业技术门槛高、研发投入大、创新认证应用周期长，企业目前可获取的资金渠道往往限于银行贷款，利息负担有点重。希望金融扶持政策能落实得快一点、实一点、准一点，让更多企业血脉畅通，大步前行。”湖南湘投金天科技集团首席专家唐仁波说。

《 人民日报 》（ 2019年01月08日 02 版）

(责编：冯粒、袁勃)