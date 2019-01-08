编制指数
启动编制“中国品牌发展指数”
人民日报社牵头发起编制“中国品牌发展指数”，组织国内外专业机构和专家组成专家委员会，打造科学、精准、公正的品牌评价指数，致力于建立综合、立体、系统、科学、具有前瞻性和包容性的指标体系，优化品牌生态，形成导向引领。指数编制将每年设立主题，发布研究报告，统计分析结果由第三方认证机构全程监督。
品牌传播
组织开展“中国品牌调研行”
自2015年首届中国品牌论坛以来，人民日报在重要版面开辟“中国品牌中国故事”专栏，累计刊发报道近200篇；抽调人民日报精锐资深采编团队，组织百余名记者，开展“中国品牌调研行”，联络国内多家主流媒体，组织成果考察等活动，实现跨地域、融媒体传播，深度挖掘品牌背后的文化内涵，对中国品牌进行多维展示和集中宣介。
计划升级
公布“新时代品牌强国计划”新入选企业
自2017年论坛启动“新时代品牌强国计划”以来，人民日报社发挥融合传播优势，为中国品牌扎根本土、走向全球搭建平台、做好服务，通过按需定制、定向传播、精准投放、信息支撑、智库支持等形式，提升服务精确化、精准化、精细化。2018年论坛公布“新时代品牌强国计划”新入选企业。截至目前，入选企业已达8家。
新书发布
出版《中国品牌强中国》
《中国品牌强中国》正式出版并于论坛现场发布。该书集纳人民日报重点调研、深度访谈、企业报道等内容，剖析政策背景，交流经验心得，研讨对策思路，呈现优秀中国品牌在产业升级、创新研发、海外拓展、服务社会等方面的积极贡献和有益探索。该书是人民日报社继《中国品牌 中国故事》后推出的第二本品牌专题图书。
《 人民日报 》（ 2019年01月08日 09 版）
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1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
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