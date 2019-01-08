“中国品牌发展指数”启动编制

本报电 （记者魏贺、钱一彬）在2018中国品牌论坛上，由人民日报社牵头发起的“中国品牌发展指数”编制工作正式启动。“中国品牌发展指数”旨在研究建立一套品牌领域的国家评估指数，搭建品牌建设、传播、评估和研究的权威平台，为中国企业品牌建设提供“看得见”的标准与“行得通”的借鉴。
现阶段，我国在品牌评价体系建设过程中尚存在行业内部集中度高、评估维度精确性差、评价方法过于单一等短板，一定程度上制约了企业加快推进品牌建设的步伐，亟待一整套具有国际视野、行业高度和专业水准的品牌评估评价体系。
在此背景下，人民日报社不断加强对中国品牌的趋势分析、问题研究和对策探讨。此次启动编制的“中国品牌发展指数”立足国家级媒体平台，聚合专家资源，聚焦标准量化，聚力品牌建设，致力于建立综合立体、系统科学的指标体系。
这个指数较之其他同类领域指数有着显著的优势与创新：一是权威性，包括商务部、国资委等部委联合发起，保证了指数结果的公正权威。二是专业性，指数编制过程中将组建来自宏观经济、企业管理、品牌研究、数据挖掘、国际传播等领域学者的专家委员会，共同讨论确定指标体系。三是持续性，指数编制期间将举办多场结果公布等线下活动，营造中国企业品牌建设良好氛围。
“中国品牌发展指数”编制启动后，将于近期展开“中国品牌大调查”消费者投票活动，相关结果将由专业市场调查机构梳理汇总形成专题调查报道。
未来，“中国品牌发展指数”编制工作还将陆续进入数据统计分析、专家审校等环节，并将发布“中国品牌发展指数”年度报告以及中国品牌大调查报告等成果。
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