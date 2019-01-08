原标题：新个税法实施 北京税务部门多举措保障新政平稳落地

1月1日起，新个人所得税法正式实施，许多纳税人迫不及待地登录“个人所得税”手机APP进行专项附加扣除信息的采集和申报。为帮助广大纳税人尽早享受专项附加扣除，北京市税务局主动靠前服务，及时回应关切，通过“点线面”辅导向纳税人和扣缴义务人宣传个人所得税新政策和“个人所得税”手机APP，保障个税新政在京顺利落地开花。

点对点辅导 线连线解答 政策辅导无遗漏

丰台区税务局上门辅导中采取的“面对面建群”和“问题回访”两项工作方法受到了纳税人的好评。“微信群的政策解答胜在‘快速及时’，电话回访的政策辅导赢在‘专业准确’，税务机关两种方式双管齐下，既能解决当务之急，又能满足专业诉求，这样的培训辅导我们很欢迎。”国家法官学院财务处长张磊表示。

北京市税务局个人所得税处负责同志介绍，为了让广大扣缴义务人和纳税人知政策、懂政策、享政策，北京市税务局稳扎稳打做好“面对面”专项培训、“点对点”上门辅导和“线连线”税务热线等服务，主动服务辖区企业，积极落实税收政策。截至目前，北京市税务局共开展对扣缴义务人的培训1500余场，涵盖200万余人。

组建团队 创新方式 服务保障全覆盖

新个人所得税法全面实施在给纳税人带来新一波改革红利的同时，也给税务部门和每一名税务干部的工作提出了全新的挑战。

海淀区税务局苦练“内功”，挑选出业务骨干组成“明星讲师”团队，在海淀区开展105场政策辅导培训，覆盖全区5万余户有税扣缴义务人。通过集中培训、面对面座谈会、网络视频培训、街镇社区辅导等多种方式，打造“现场培训+社会共治+线上直播”的立体化宣传辅导体系，广受纳税人好评。

“我们局开通的两场直播活动共有15万人在线观看，希望通过每名税务干部的努力与创新，切实帮助更多的纳税人学好、用好专项附加扣除政策。”朝阳区税务局所得税科科长傅涛介绍道。

据悉，北京市税务局在电视广播、操作手册等传统宣传方式基础上，利用“北京税务”微信公众号、微博、直播平台等渠道逐步搭建多元网络宣传平台，让纳税人获取政策更具便捷性。

完善系统 指尖攻略 专项扣除掌上办

2018年12月31日，“个人所得税”手机APP的专项附加扣除信息填报功能正式投入使用。纳税人手机下载该APP后登录系统，即可自行进行个税专项附加扣除信息填报，大大简化了填报手续，充分提高了办税效率。

“您只需要滑动手机屏幕，就可以通过H5动画完整观看自然人办税服务平台手机端的安装和实名认证全过程，之后您在家也能通过该软件填报专项附加扣除信息。”石景山区税务局干部缪文淑向前来咨询业务的纳税人解释道。

(责编：杨曦、仝宗莉)