坐上高铁 离梦想更近

成雅铁路近日正式开通，川西多个市县进入动车时代，融入全国高铁网，对推动沿线经济发展具有重要意义。图为首趟列车座无虚席，乘务员向乘客赠送礼品。

王 欢摄（人民视觉）

杭州至黄山高铁近日正式开通运营，杭黄高铁东起浙江省杭州市，终至安徽省黄山市。图为一列“复兴号”动车组从千岛湖站驶出。

本报记者 史家民摄

从2018到2019，辞旧迎新之际、春运开启之时，中国的铁路发展再次迎来收获季，接连开通了10条高铁。其中，京沈高铁辽宁段是国家“八纵八横”高铁网的“一纵”，为东北地区融入全国高铁网打下坚实基础。不断延伸的高铁，串起祖国的名山大川，也连接你我回家的路。

在中国人的心灵深处，铁路有着特殊的意义。铁路是人们生活方式和集体记忆的一部分。对很多人而言，铁路的这一头是家乡，那一头则是梦想。看着高铁乘客的笑脸，“上了车就向着家出发”的感觉真真切切。铁路还记录着国家的发展步伐。无数铁龙穿越大山、飞架大河，轨道不断伸展，在神州大地上奔流不息，激荡着永不停息的蓬勃活力。从售票窗口排出几公里的队伍，到如今在手机上划动就可以买票，从绿皮火车满载着对远方的想象与渴望，到如今高铁让人们轻松实现异地工作安排，每一个平凡个体生长的空间和奋斗的节奏，就这样跟随着国家的脚步而不断向前。

铁路跑得再快、再远，最终还要抵达人心。记得吉图珲高铁刚开通，一位家住珲春的大妈说：“我不出门，我就是专程来坐坐，一会我再坐回来。高铁就在家门口，做梦都不敢想咧！”随着一系列新线路投入运营，一些闭塞的地方有了出路，越来越多的人有了去远方追逐梦想的机会，也有了更为便捷的回家之路。飞速延伸的中国铁路，只为拉近追梦的路、缩短回家的路。

路路相通，连接每一个梦想。今日中国高铁，是将落后地区纳入全国高铁网的扶贫线，是沿线居民的幸福线，也是催生新梦想的地平线。春运即将来临，我们离家更近，也离梦想更近。

《 人民日报 》（ 2019年01月08日 05 版）

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