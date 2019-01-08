原标题：束昱辉被刑拘 但保健品行业还藏着多少“权健”

以法律的强制力对保健品行业乱象进行规制，至关重要。

备受瞩目的权健事件迎来了新进展。据津云新闻报道，截至1月7日，已对束昱辉（男，51岁，权健公司实际控制人）等18名犯罪嫌疑人依法刑事拘留，对另2名犯罪嫌疑人依法取保候审。

尽管随着调查的深入，权健的浮华面纱被层层剥落，但是，背后种种魔幻问题依然发人深省。

组织、领导传销活动罪

——以直销掩盖传销

早在2012年权健就被多家媒体接连曝光并质疑涉嫌传销，当年吉林省蛟河市人民法院也作出判决，并认定权健公司在销售产品的环节中构成传销。

但是，在2013年10月权健拿到了商务部颁发的第39块直销牌照后，更加肆无忌惮，挂羊头卖狗肉，明直销暗传销。每当出现质疑的声音，权健则以“拥有政府机构颁发的直销牌照”回应，意在表明其系合法直销企业。

直到近日天津公安机关依法对权健涉嫌非法传销立案侦查，才刚刚为这一切划上句号。尽管尚未到法院审判阶段，但目前来看，公安机关已初步认定权健符合传销人数和层级上的标准。

非法行医罪

——治病变害人

“火疗治百病”，权健公司打出这样的欺骗口号。权健火疗馆里，大量的就诊人慕名而来。依据法律规定，未取得医生执业资格，以所谓的疗法治病的，即属于非法行医行为；若造成就诊人人身损害情节严重的，应当以非法行医罪追究刑事责任。如果实施非法行医犯罪，同时构成诈骗罪，生产、销售假药罪等，应依照处罚较重的罪名定罪处罚。

目前，天津公安机关对在权健肿瘤医院涉嫌非法行医的朱某某立案侦查，某种意义上也预示着权健涉嫌非法行医现象的普遍存在。

像媒体屡次报道的权健火疗馆事件，大量的火疗从业人士都可能涉嫌触犯非法行医罪。即使在治疗过程中“火候”到位，未造成就诊人严重后果的也可以按照非法行医行为予以行政处罚或取缔。

虚假广告罪

——保健品行业乱象丛生

权健的火疗、骨正基鞋垫、负离子卫生巾等，在宣传的过程中无一例外都是“治百病”，可谓集中反映了保健品行业的虚假宣传现象。而这一切乱象，皆源于“利”。

据有关统计数据，2015年全国保健食品生产企业2600多家，从业人员600多万人，产值超过3000亿元。巨额产值的背后，“利”促使一些企业和个人不断升级推销手段，乱象层出不穷，尤其是在直销领域。

由于直销是以面对面且非定点的方式销售商品或服务，消费者更易受宣传诱惑，更易被“人情”打动。而为了“利”，直销员则是无视道德与法律底线，极尽鼓吹之能事。

并且这种口耳相传式的兜售方式，一方面难以固定证据，另一方面一旦被投诉会被视为销售员个人行为，故而往往难以受到有效监管，以致保健品直销领域夸大、虚假宣传的现象异常泛滥。

尽管相关部门出台文件，加强对保健品虚假宣传等的监督治理，但显然仅靠一纸文件，难以根治类似问题。

权健事件

——暴露保健品行业监管问题

权健问题历来备受争议，为何直到舆论大哗之时相关部门才介入调查？此前是否疏于监管甚至纵容？目前公安机关已对涉案人员采取刑事强制措施，“权健风波”也将告一段落，但是，这其中所暴露的问题值得整个社会进行持续性反思。

权健纵然市值百亿，也不过是行业乱象中的一抹缩影。当前，置生命于儿戏，拿保健品公然当药卖，夸大产品功能，鼓吹神奇疗效的保健品企业，远不止权健一家！

权健事件背后存在着两个重要问题：一是法律本身的严密性不够，有待加强；二是一些地方执法部门的监管力度不够，甚至给予地方保护。食品、药品关乎民众生命健康，保健品的滥觞严重侵犯了老弱病残群体的合法权益。

当道德人心和商品市场已无法有效调整此类问题时，以法律的强制力进行规制则尤显重要。只有建立严密的法律体系，严格的行业准入、产品销售标准，摒弃地方保护主义，及时、高效地执法，才能适时淘汰社会上的害群之马，在涤荡中不断进步，在规范中塑造真正的“百亿企业”。

□张新年（北京京师律师事务所律师）

(责编：朱江、仝宗莉)