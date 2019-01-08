26个职业有了新的国家职业技能标准

本报北京1月7日电 （记者李心萍）记者7日从人社部获悉：人社部办公厅日前颁布中式烹调师、中央空调系统运行操作员等26个国家职业技能标准。自标准颁布之日起，原相应国家职业技能标准同时废止。

2017年9月，经国务院同意，人社部公布《国家职业资格目录》。为规范实施《国家职业资格目录》，人社部修订颁布了《国家职业技能标准编制技术规程（2018年版）》，并启动了《国家职业资格目录》所涉及职业的国家职业技能标准制定修订工作。目前，除中式烹调师等26个国家职业技能标准外，另有25个标准也完成了立项、开发、审定工作，拟由人社部会同有关部门联合颁布。

《 人民日报 》（ 2019年01月08日 04 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)