水质优良断面比例提高3.1个百分点

本报北京1月7日电 （记者寇江泽）生态环境部7日通报了2018年全国地表水环境质量状况：1940个国家地表水评价考核断面中，水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）断面比例为71.0%，同比提高3.1个百分点；劣Ⅴ类断面比例为6.7%，同比降低1.6个百分点。主要污染指标为化学需氧量、总磷和氨氮。两项约束性指标均达到序时进度和年度目标要求。

长江、黄河、珠江、松花江、淮河等十大流域水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）断面比例为74.3%，同比提高2.5个百分点；劣Ⅴ类断面比例为6.9%，同比降低1.5个百分点。监测的111个重点湖（库）中，水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）湖库占66.7%，同比提高4.2个百分点；劣Ⅴ类水质占8.1%，同比降低2.6个百分点。

《 人民日报 》（ 2019年01月08日 14 版）

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