原标题：冬奥延庆隧道70%为水舱 送水可造雪

昨日，北京冬奥会延庆赛区“生命线”综合管廊隧道全线贯通，施工人员现场欢呼。新京报记者 吴江 摄

昨日，北京冬奥会延庆赛区“生命线”综合管廊隧道全线贯通。该项目于2017年9月正式开工，预计今年9月具备通水通电条件，为延庆赛区2020年1月开始的冬奥会各项测试赛提供保障。

南起佛峪口水库大坝南侧

北京冬奥会延庆赛区核心区位于小海坨山南麓，将建设国家高山滑雪中心、国家雪车雪橇中心两个竞赛场馆，以及延庆冬奥村、山地新闻中心两个非竞赛场馆。作为延庆赛区基础性保障工程，综合管廊将为冬奥延庆赛区造雪用水、生活用水、电力电信及有线电视等硬件接入提供通道。

该项工程由北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）牵头组织实施，中铁十八局、中铁十四局负责施工建设。京投公司副总经理韩宝江介绍，综合管廊南起佛峪口水库大坝南侧，北至延庆赛区核心区，全长7.9公里。

两支施工队对向掘进打通最后一关

昨日下午，延庆山区最低气温已降至零下10余摄氏度，而在综合管廊所在的小海坨山山体中，体感温度10摄氏度左右。从5号支洞进入综合管廊，机器的轰鸣声从洞内深处传来。管廊内的道路潮湿泥泞，山体岩石裂隙中渗出的地下水汇成一道小溪，从廊内缓缓流向洞外。“将来会给管廊做防水结构层，把山体中的水隔离到管廊外。”综合管廊项目总监杜景明说。

从5号支洞向内行走约200米到达综合管廊的主洞，沿主洞再往内走400余米，就是综合管廊最后贯通地点。昨日11时左右，中铁十八局、中铁十四局两支施工队伍，在主洞内南北对向掘进，将管廊最后一道岩体打出了可并行通过3人的洞口。至此，奋战15个月的两支施工队伍顺利会师，北京冬奥会延庆赛区“生命线”综合管廊隧道全线贯通。

杜景明介绍，综合管廊呈“城门洞”形，宽高均为8.4米，“这个大小可以让检修车在洞内轻松地来回跑”，最后打通的洞口也会在近期改造成同样规格。完全建成后的综合管廊将可以同时为赛场输送水电，其中管廊上部30%的区域为电舱和电信舱，用于放置电缆和电信线路；管廊下部70%的区域为水舱，用来输送造雪用水、生活用水和再生水。

开创山岭隧道大坡度施工先河

韩宝江介绍，本次建设的管廊是国内首次在山岭隧道中建设的综合管廊。延庆赛区综合管廊进口段海拔550米，出口段海拔1100米，垂直提升达550米。其中管廊01标段平均坡度5％，02标段平均坡度10％，最大坡度达到15％。同时，由于施工场地所处的燕山山脉地质条件异常复杂，不同强度围岩交替出现，导致施工难度极大。“针对不同类别的岩石，要采用不同的施工方法，这里的岩石类别频繁变化，对施工功效影响非常大。”韩宝江说。

为此，施工团队创新应用了大坡度TBM全断面硬岩隧道掘进机，软弱围岩钻爆法等施工技术，解决了海拔落差大、岩石变化频繁带来的难题，同时也开创了山岭隧道大坡度施工的先河。

怎样把对生态环境的影响降到最低是施工队面临的另一项考验。在施工方案的选择上，设计团队曾想过另外一种建设方案，但最终被否定。“最初的方案是在山坡上做沟渠，从山下把水运送到山上，但这种方法只能用来运水，而且要砍伐大量树木，生态破坏严重。” 韩宝江说，采用地下综合管廊的建设方式，不但可以同时输送电力和水，而且伐树少，占地面积小，能够最大程度保护山体生态环境。为减少对野生动物生活习性的影响，施工队在爆破时也尽可能在白天进行。

此外，施工队也采取了一系列措施保证工人的安全。中铁十八局安全总监周连军介绍，管廊内环境封闭，空气不流通，爆破产生的二氧化硫气体以及运输车排放的尾气容易在管廊内沉积，对施工人员产生危害。施工队为此设置了通风管道，从外引入新鲜空气，将管廊内的空气排出。同时，每位工人在施工时都需要佩戴口罩。为了防止管廊中的岩石脱落，施工队还特意在管廊四壁喷涂了10厘米左右的混凝土，对洞内的花岗岩进行加固。

■ 背景

31项目纳入冬奥基建计划

北京市重大项目办相关负责人介绍，目前纳入北京2022年冬奥会配套基础设施建设计划的共有31个项目，其中综合管廊1项，交通设施11项，电力设施12项，水利设施4项，通讯设施3项。截至2018年底，已有25项开工建设。兴延高速、松闫路（改线段）、昌平500千伏主变增容工程三项已于2018年完工。

北京冬奥会在北京、延庆、张家口三个赛区的场馆正在紧张建设中。据介绍，今年年底前，北京冬奥会主要竞赛场馆和基础设施将建成。

北京市规划和自然资源委员会此前发布的公告显示，冬奥会延庆赛区建设规模约10.1万平方米，包括国家高山滑雪中心、国家雪车雪橇中心及配套基础设施、延庆奥运村、山地媒体中心及配套基础设施。

延庆赛区总体功能定位是国际一流的高山滑雪中心和雪车雪橇中心、国家级雪上训练基地、绿色生态可持续发展的典范工程、区域性山地冰雪运动旅游休闲冬奥主题公园。冬奥期间，延庆赛区将进行高山滑雪、雪车、雪橇3个大项，高山滑雪、雪车、钢架雪车、雪橇4个分项，以及20个小项的比赛。

新京报记者 黄哲程

(责编：朱江、仝宗莉)