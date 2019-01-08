原标题：“黄牛”黄了？春运火车票背后的博弈

一到春运想黄牛，然而2019年春运抢票，黄牛也怂了。

2019年春运，第三方抢票软件的加速包是当头一棒，12306首次上线的“候补购票”功能则给了黄牛致命一击。

“但有些人就是更相信我们(黄牛)，不相信官方！”黄牛抢票，从最初的技术战正演变为心理战。

当最后一道心理防线突破，黄牛还能否成为春运抢票的必备？

火车票代购

黄牛不怕没单

1月6日起，2019年除夕(2月4日)的火车票正式开售，回家的票，你买到了吗？

抢票是春运一年一度的保留项目，归心似箭的人被火车票代购盯上是早晚的事，黄牛们也总是比放票时间来得稍早一些。

为了避开春运高峰期，在深圳工作的丁俊花掉2019年的3天年假，预定了1月30日的票。在深圳、北京等地，许多公司也会为了员工方便，在春节假期之前以休年假的名义提前3-5天放假。

然而，春运的魔咒就是，避开了一个高峰再迎来另一个高峰。

以往都是在新闻上看到深飘、北漂们的春运抢票，毕业第一年，初次经历务工返乡春运抢票的丁俊形容“就像好不容易把等级练上去了，终于要打大boss的感觉”。

另一边，半个月前就开始预售抢票的一些黄牛这时显得怡然自得，刷屏式的预售广告几天前就停了，黄牛的客服态度也从原来的耐心讲解变成了一条购票信息模板。

聊天截图。

“接受就下单，不接受就别回家，反正现在不愁没单接！”下单=回家，多问=别想回家。在黄牛这里，下单成了唯一的正义。

然而，当你下单之后，一切都变了。

“不保证100%出票，现在抢票默认等到发车前24小时。”虽然每个黄牛的标准不同，但大家的口径都大同小异，先把单子拿下，能不能抢到票就和自己无关了。

个别黑心黄牛甚至收了押金、拿到购票信息后直接在其他第三方购票渠道抢购车票，抢到就是赚，没抢到那就拉黑购票者。

多个黄牛给出的价格表显示，春运期间车票代购费用在100-150元不等，分为有押金代购和无押金代购。

有押金代购的要求更复杂，其中包括“自行抢票成功押金不退”的霸王条款，换句话说，找到了这位黄牛，能不能回家，宝得全压在他身上，当然你也可以不在意50%代购费的押金找其他抢票渠道。

帮手出现

购票者变“黄牛”

如果你觉得代购费花了心疼，或许你可以选择自己也做“黄牛代理”，赚回花掉的钱。

“我这里价格就是这样，抢一张票80块，你可以给我拉单，拉成一单给你提成，拉几单回来就相当于不要钱给你抢票！”

抢一张票还当了一回黄牛，意不意外？刺不刺激？

根据上述黄牛上线的说法，80元的票是给代理的价格，对外要价都是100元起，越往后价格会继续上涨。

至于提成，实际上就是代理们自己涨价，要价100元，一张票就赚20差价，以此类推。

当然，做代理的基本功可不只是坐地起价这一项，哪些单该接哪些单不该接你得清楚，不然一场春运下来，你可能一张票都卖不出去！

“短途深圳往广州南、潮汕、厦门的不接，长途川渝方向的硬座、东北方向的硬卧不接，武汉、岳阳的抢票难度大可适当要高价或者不接！”一位以深圳为辐射点的黄牛表示，上述线路人多，系统内部留票、团体票占比高，抢起来费时间。

春运黄金时刻，时间就是金钱！对黄牛来说，浪费时间就是跟钱过不去！

一般情况下，黄牛们都有各自熟悉的区域和线路，虽然黄牛们的抢票系统是全网属性的，但在“自己的地盘”做生意相对稳妥，其他区域、线路情况不清楚，抢票成功率无法把控。

“你老抢不到票，别人就不找你了，口碑上不去生意就做不了。”黄牛的客源很大一部分是老客户介绍新客户，口碑不好的黄牛没有活路。

掠食者出没

抢票软件加速包来袭

除了游走在火车站、活跃在朋友圈的黄牛，第三方抢票软件也是春运购票的一大主角，称之为“电子黄牛”也不为过。

据不完全统计，目前市面上正在运营的有近60家抢票软件推出了有偿抢票服务或者要求分享转发链接，提高曝光度。

抢票“加速包”，100元买50个加速包顶着98%的抢票成功率，看起来顺利回家就是水到渠成的事情了。

其实，无论是市面上的抢票APP还是黄牛手上的独家软件抢票，原理主要是通过插件或爬虫软件的方式，提高查票频率和验证码识别速度，一旦检测到余票就迅速锁定，并通过高速填写乘车人信息和自动识别验证码来抢票。

12306是间隔放票，正常情况下，购票者需要时刻注意放票情况，在放票的第一时间“秒”车票，但抢票软件是全自动抢票。因此，手工抢票在速度上是远远不及软件的。

由于大量抢票软件短时间高频的访问次数占用了大量服务器资源，曾导致12306网站偶尔出现瘫痪。

铁路客户服务器中心专家称，如果有人以频繁极高的速度访问服务器，会被视为非正常操作，高危用户将被拦截甚至被列入黑名单。

还未达到拦截或封号级别的抢票软件将被风控系统拖到慢队列中，也就是说，通过第三方软件抢票可能会更慢。

周丽华就是那个顶着成功率98%抢票的人，由于工作需要，她需要经常前往外地出差，选择第三方软件“预约购票”是她的惯常操作。然而，今年春运的票似乎不好抢了。

“国庆的时候花了40元买到了90%的抢票成功率，去年春节根本没花钱就有85%，今年花了100元，从预约到现在捡漏，抢了快半个月了还是没抢到。”周丽华意识到，第三方软件抢票率已经大不如前了。

官方出手

抢票靠自己也行了

无论是黄牛还是抢票软件之所以能抢到车票，根本原因在于其通过技术优势强行反复“插队”。有时你还可能遇上隐形收费的套路。

有购票者反映，有票量非常充足的情况下，在结账的时候第三方软件也会默认勾选20元的加速包，非常隐蔽，一不注意就会被“套路”付费。另外，通过黄牛渠道购票还面临着隐私泄露的风险。

实际上，12306从未授权任何第三方网站或者软件进行代理售票业务，没有任何优先购买渠道，也没有和任何人合作开发购票软件，所以只要12306上没有票，你在抢票软件上花再多钱都是没用的。

今年12306还推出了“候补购票”功能，如果用户遇到车票售罄的情况，可以在平台登记购票信息并预付购票资金，一旦有退票或余票，12306系统会自动帮助用户购票，速度和成功率都要优于抢票软件。

换句话说，原来花钱让黄牛抢的捡漏票，现在自己也能做。

铁总7日晚间公布的消息显示：截至1月6日，共接到候补订单17万笔，去除旅客主动退单，待兑现订单共10.6万笔，成功兑现6.5万笔，车票10万张，兑现率达61.3%，减少了旅客反复查询次数。

有黄牛“出逃”

升级心理战博弈买票人

在很多人看来，黄牛是春运回家的一根救命稻草，第三方抢票软件是后备的良药。

随着12306官方“候补购票”的推出，黄牛们抢票已经从最初的技术竞争变成了心理战术的博弈。

“你要让他相信，你就是能比其他渠道有更大的能力帮他抢到票。”一位黄牛在给下线代理教营销话术时说，目前大多数小作坊车票代购的技术并不比抢票软件强多少，但是在和购票者交涉的时候，得当的话术能“显著提高我的出票成功率”。

面对抢票软件和官方候补购票的政策推出，很多黄牛们显然有些慌了。

除了前述提到的话术转变，他们在代购时也提出了更多的要求，比如抢票成功后请马上取票，如出现任何问题后果自负；又或者交押金后，如果自行抢票成功，押金不退……

一批曾经的黄牛选择不再挣扎。几位国庆还在忙碌抢票的黄牛称，春运期间不再代购火车票，原因是“现在管得严了”。一位黄牛直接坦言：“除非你团队特别强大，小团队，自己写代码那种就别干了，成本覆盖不了。”

记者从一位黄牛处了解到，按照业内价格，一个独立的刷票软件租用价格在8000-12000元/月不等，如果每张票代购价格100元，需要120张票才能覆盖成本。

如果算上人工和时间成本，则需要更多稳定的客源。随着客源被官方渠道和第三方抢票软件进一步分割，单兵作战、小规模黄牛团队很难有优势。

春节回家的火车票你怎么抢的？抢到了吗？(姚露)

(责编：杨曦、仝宗莉)