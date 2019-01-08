广西55条措施壮大民营经济

本报南宁1月7日电 （记者庞革平、刘佳华）记者从7日举行的世界桂商暨商会经贸文化交流合作大会上获悉：关于着力发展壮大民营经济的意见日前发布，广西推出55条措施，涉及减轻税费负担、提升金融服务质量、营造公平竞争环境、优化政务环境、开展招商引资活动、构建亲清政商关系、保护企业家人身和财产安全、加强民营企业家队伍建设等9个方面。

到2020年，广西力争实现民营经济生产总值年均增长7.5%以上，规模以上民营工业企业增加值年均增长5%以上，民营经济进出口额年均增长5%以上，民间资本投资年均增长14%以上，民营经济新增城镇就业人口100万人以上，民营经济市场主体超300万户，以民营经济为主导的产值千亿元产业达10个以上。

《 人民日报 》（ 2019年01月08日 02 版）

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