去年航班正常率80.13%

本报北京1月7日电 （记者赵展慧）1月7日，中国民航局发布2018年民航发展数据显示，2018年，我国运输航空实现持续安全飞行100个月、6836万小时的安全新纪录，实现16年零8个月的空防安全零责任事故纪录。同时，在空域资源紧张、运行环境复杂、极端天气频发的情况下，航班正常率达80.13%，同比提高8.46个百分点，是2010年以来历史新高。

安全、准点之外，2018年民航服务质量也有明显提升。航班动态信息多方式实时推送基本实现，全国32家千万级机场实现国内航班旅客乘机全流程电子化，大多数机场候机楼餐饮价格已与市区同级价格水平保持一致，客票销售和退改签更加规范，退改签效率进一步提升。

2018年民航客机还开始试行高空移动终端接入局域网或互联网服务，开放机上便携式电子设备使用，已有12家航空公司在300多架航空器上开通了客舱网络服务。通过真情服务，2018年，旅客投诉总量同比下降16.1%，对航空公司和机场服务满意度同比分别提升2.2和1.9个百分点。

《 人民日报 》（ 2019年01月08日 13 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)