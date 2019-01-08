■“桥梁道路是我们留给后人的礼物。”塞尔维亚总统武契奇这样评价基础设施建设对国家发展的意义。

■塞尔维亚西南部的大中城市将被纳入贝尔格莱德1小时经济圈，为当地居民出行提供便利。

■“‘一带一路’倡议为沿线国家和地区的经济发展提供了重要机遇，对塞尔维亚尤其如此。塞尔维亚人民很高兴成为‘一带一路’伟大倡议的一部分。”

坐拥巴尔干半岛地缘优势的塞尔维亚是中东欧重要的交通枢纽，道路交通对于这个国家而言尤为重要。

眼下，中国企业在欧洲参与修建的第一条高速公路——塞尔维亚E763高速公路的全面施工正如火如荼地推进。这条高速公路从塞尔维亚首都贝尔格莱德向西南通往邻国黑山的巴尔港，全长348公里，在中塞双方的努力下，通车指日可待。

“‘一带一路’倡议为沿线国家和地区的经济发展提供了重要机遇，对塞尔维亚尤其如此。塞尔维亚人民很高兴成为‘一带一路’伟大倡议的一部分。”塞尔维亚总统武契奇如是说。

“感谢中国企业让我们告别拥堵的烦恼”

顺着26号公路向南，从贝尔格莱德到塞尔维亚中部城市奥布雷诺瓦茨，仅仅30公里的路，却耗费了近1小时的时间。26号公路是贝尔格莱德连接奥布雷诺瓦茨、乌姆卡等城镇的唯一主干道。年久失修的双向单车道狭窄局促，已无法负荷不断上涨的交通量，车辆经常在26号公路上大排长队，塞尔维亚的物流运输也因此被严重拖累。

“每次去贝尔格莱德批购货物，无论是去还是回，都让人头疼。常常是进货只花半小时，路上却要两三个小时。”伊万·武契维奇是奥布雷诺瓦茨一家日用品商店的老板，对拥堵的26号公路万般无奈，“感谢中国企业让我们告别拥堵的烦恼。”

2017年5月5日，中国交通建设集团（中国交建）正式开始E763起点段苏尔钦—奥布雷诺瓦茨的施工，这一路段设计时速120公里，为双向六车道沥青混凝土路面，计划于2020年1月完工。

“项目通车后，从奥布雷诺瓦茨到贝尔格莱德只要15分钟。”中国交建旗下的中国路桥公司塞尔维亚办事处副总经理邹泽西介绍说，由中国交建负责的普瑞力纳—波热加30.96公里路段也将在2019年开工建设。

“对于一个内陆国家来说，这条高速公路有着非常重要的战略意义，它将把塞尔维亚和亚得里亚海连接起来，我们将有一条便捷高效的出海通道。”塞尔维亚建设、交通和基础设施部部长佐拉娜·米哈伊洛维奇表示，E763是泛欧11号走廊高速公路的重要组成部分，通过与既有的E761连接，可以在塞尔维亚南部地区形成高速公路网络，与邻国黑山、马其顿、阿尔巴尼亚路网相接，将极大方便巴尔干地区与欧洲腹地的客货流运输，从而带动整个巴尔干半岛的发展。

“高速路修好以后，我能少花一半时间”

塞尔维亚南部地形以丘陵和山地为主。山东高速集团承建E763项目的第三和第五两个标段，全长约51公里。其中第五标段中的布兰契奇隧道地质结构复杂，施工难度大。作为塞尔维亚最长的隧道，这是整个项目施工的重点和难点。2018年3月30日，隧道正式贯通。武契奇感叹：“正是因为中国企业掌握的过硬技术和工人们的辛勤付出，隧道才得以顺利贯通。双方团队众志成城的合作精神和高效务实的工作作风令人印象深刻。”

E763建成后，塞尔维亚西南部的大中城市将被纳入贝尔格莱德1小时经济圈，为当地居民出行提供便利，沿线地区经济发展也将被带动起来。“到那个时候，塞尔维亚的商品可以经高速公路抵达海港，提高巴尔港到贝尔格莱德及欧盟国家的客货运输效率，不仅能很大程度上增强塞尔维亚商品出口能力，而且还将为塞尔维亚物流业的发展创造新契机，促进整个巴尔干地区的互联互通和经贸往来，拉动塞尔维亚国内生产总值增长。”塞尔维亚国际政治与经济研究所研究员卡塔尼娜·扎克奇说。

“我的孩子生活在贝尔格莱德，以前去一趟要绕很多路，高速路修好以后，我能少花一半时间。”奥布雷诺瓦茨居民拉尔·帕尼西奇告诉记者。

“E763建成后，不仅能提高塞尔维亚的交通效率，而且还将带动塞西南地区旅游业的发展，著名景区金松林山和塔拉山都在E763的沿线。”中国路桥公司塞籍员工玛丽娜·尼科丽奇则畅想着未来每个周末经E763往南去黑山海边晒太阳、听海浪的日子。

皮罗曼村位于E763旁，村里大部分劳动力都参与了高速公路的修建。38岁的尼古拉·巴比奇之前干的是装修工作，平日里东奔西跑打零工。进入E763项目后，巴比奇的日子也幸福多了：“工程就在家门口，跟以前比，工资也高多了。最主要的是工作时间稳定，我能有更多时间和孩子在一起。”

“E763是一条凝聚塞中人民感情的友谊之路”

“桥梁道路是我们留给后人的礼物。”武契奇这样评价基础设施建设对国家发展的意义。

2014年，由中国企业承建的泽蒙—博尔察大桥顺利通车，将从泽蒙到博尔察需绕行的1小时车程缩短至10分钟，促进了贝尔格莱德南北经济协同发展。这是中企在欧洲承建的第一座大桥，当地人称之为“中国桥”。

随着中塞两国务实合作不断推进，一大批中国企业在塞尔维亚承建道路、架桥梁、铺铁路，提振了当地经济社会发展。“‘要想富，先修路’是中国的一句俗话，基础设施建设对于塞尔维亚的经济发展意义重大，E763是一条凝聚塞中人民感情的友谊之路。”山东高速集团员工、塞尔维亚姑娘苏达·塔尼亚说。

来自黑山的马尔科·卡洛维奇是山东高速集团E763项目部的一名质量工程师：“中国企业技术水平高，工程质量经得起检验，业务成熟，观念先进。入职近4年来，我学到了很多东西。”

时间见证着中塞人民的友谊。

2014年5月，山东高速集团刚进入E763项目不久，便遭遇塞尔维亚百年不遇的洪灾，工作人员被洪水围困。“生活生产物资全被大水冲走，是项目沿线丽索波丽亚村的村民救了我们。为了表达感激之情，我们选购了5头奶牛送给了受灾的村民。在后来的修路过程中，我们对老河道进行疏浚排淤并拓宽加固，让排水更加顺畅，河道的抗洪能力也得到增强。现在，我们还会时常回去看看村民，他们就像我们的亲人一样。”山东高速集团E763项目总工程师杨忠允说。

“等路修好了，我要给你们烤一头大公牛，感谢你们为我们国家作出的贡献。”德阳·耶莱米奇是E763旁利格市一家餐厅的老板，十分看好高速公路为沿线地区经济发展带来的机遇。“我已经和供货商签了长期合同，正准备再多招几个能干的伙计，以后我这餐厅的生意差不了！”

（本报贝尔格莱德1月7日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月08日 03 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)