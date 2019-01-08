原标题：国内油价调整或将 无缘“六连跌”

连续下跌两个多月后，2019年开年第一周，多重利好消息推动国际油价上行。受此影响，国内参考的原油变化率处在负值内回升，1月14日成品油零售限价或将迎来搁浅或上调，无缘“六连跌”。

多项调查数据显示，2018年12月，OPEC产量下降53万桶/日至3260万桶/日，创2017年1月以来之最。其中，沙特阿拉伯产量下降42万桶/日。市场投资者对新一轮减产协议产生信心，认为OPEC的这一主动减产是在减产协议生效之前进行的，意味着原油出口国正急切想要稳定市场供需关系。

除减产带来暖意之外，原油市场整体形势在改善，且美股触底反弹。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)公布的数据显示，截至1月4日当周，美国石油活跃钻井数减少8座至877座，三周来首次录得下降，去年同期为742座。同期，由于加拿大运营的钻井数量增加6座至76座，北美地区运营的钻井数量环比减少2座。

在此之下，1月4日收盘时，纽约商品交易所2月交货的轻质原油期货价格上涨0.87美元，收于每桶47.96美元，涨幅为1.85%。3月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.11美元，收于每桶57.06美元，涨幅为1.98%。

国内油价调整参考的原油变化率也在负值内回升。卓创数据显示，1月4日收盘国内第5个工作日参考原油变化率为-2.23%，对应汽柴油下调85元/吨，折合到升价，92#汽油与0#柴油每升将下调0.07元，-10#柴油每升下调0.08元，若按此幅度落实调价，那消费者加满一箱（50L）的汽油，将节省3.5元。

“然而，后期国际原油仍将在减产协议推动下继续上涨。此外，美股报复性反弹将继续利好原油小幅上涨，继续拉高本周期的原油均值水平，变化率有望由负变正。”卓创资讯分析师张瑾怡认为，整体来看，新一轮成品油零售限价或无缘“六连跌”。

(责编：朱江、仝宗莉)