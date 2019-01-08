原标题：2018年末我国外储站稳3.07万亿美元

国家外汇管理局1月7日公布的最新外汇储备规模数据显示，截至2018年12月末，我国外汇储备规模为30727亿美元，较11月末上升110亿美元，升幅为0.4%。

国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英表示，2018年12月，我国国际收支继续保持平稳运行态势，外汇市场供求基本平衡。年末非美元货币相对美元汇率小幅上升，主要国家债券价格有所上涨，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，外汇储备规模小幅回升。

交行金研中心首席金融分析师鄂永健也表示，2018年12月外汇储备增加的主要原因是汇兑和估值因素。2018年12月美元指数下行，美元对日元、欧元等主要非美货币总体贬值，这导致外储中这些非美货币资产兑换成美元的价值有所上升。而且，2018年12月各主要国家债券收益率下行、债券价格上升，如美国10年期国债利率显著下降了0.32个百分点，资产价格重估也有利于外汇储备增长。此外，主要受中美贸易局势缓和的影响，2018年12月人民币贬值压力明显减轻，全月波动震荡，总体对美元还有所升值，这也对外汇储备形成支撑。

王春英表示，从2018年全年来看，外汇储备规模出现小幅波动，但总体保持稳定。在全球经济增长分化、金融市场波动性明显加大背景下，我国经济持续健康发展，人民币汇率及市场预期总体稳定，跨境资金流动和国际收支保持基本平衡，为我国外汇储备规模稳定提供了坚实基础。

中国民生银行首席研究员温彬也表示，我国经济运行在合理区间，人民币汇率短期内有升值预期，预计外汇储备水平将继续保持稳定。鄂永健则表示，中美贸易局势演变仍会对汇率和跨境资金流动造成波动。

(责编：朱江、仝宗莉)